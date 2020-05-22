Düzce'de karantina süreleri dolan 86 kişi evlerine gönderildi Düzce'de karantina süreleri dolan 86 kişi evlerine gönderildiLİBERYA ve Fildişi Sahilleri'nden getirilerek Düzce'deki yurda yerleştirilen 86 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine uğurlandı.

Düzce'de karantina süreleri dolan 86 kişi evlerine gönderildi

LİBERYA ve Fildişi Sahilleri'nden getirilerek Düzce'deki yurda yerleştirilen 86 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine uğurlandı. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Liberya ve Fildişi Sahilleri'nden getirilen 86 Türk vatandaşı, Düzce'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından memleketlerine gönderildi. Vatandaşlar, ailelerini özlediklerini ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karantina yurtlarından sorumlu Dr. Selin Sakarya karantina süresi dolan kişilerin evlerinde de 14 gün boyunca izole olması gerektiğini ifade ederek, 14 gün boyunca evlerinizde karantinada kalmaya devam edeceksiniz. Aile hekimleriniz günlük olarak sizleri arayacak bilgilendirecek. Bir sıkıntınız olursa 112'ye mutlaka başvuru yapın. Evden kesinlikle dışarı çıkmıyorsunuz. Ailelerinizi mutlaka göreceksiniz ama bir odayı kendinize ayırın. Ailenizle mümkün olduğu kadar temas etmeyin. Temas edecek olursanız bile mutlaka maske takın ve bulunduğunuz odayı sık sık havalandırın. Hijyene mutlaka dikkat edin. Bu kurallara uymazsanız 3 bin 150 lira para cezası uygulanmak zorunda kalınacak. dedi.

Kaynak: DHA