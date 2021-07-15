Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu
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Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu

Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aracı ile düz yolda ilerlerken fark etmediği 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düşünce bayılan sürücü, titiz bir çalışma ile kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aracı ile düz yolda ilerlerken fark etmediği 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düşünce bayılan sürücü, titiz bir çalışma ile kurtarıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi Bozburun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Ergül Y., bir anlık dikkatsizliği sonucu kanalizasyon inşası için açılan ve etrafında güvenlik önlemleri alınan çukuru fark edemedi. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen otomobilde sıkışan yaralı sürücü baygınlık geçirdi. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Aracın kanalizasyon kanalını tamamen kapatması nedeniyle hareketsiz bir şekilde yatan sürücüye yardım edemeyen vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Bu esnada kendine gelen yaralı sürücü, çektiği acı nedeniyle sızlanmaya başladı. Kendisine verilen talimatları uygulayan Ergül Y., bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanala düşen otomobil ise vinç yardımı ile kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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