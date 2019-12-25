"Duyarlı Aile, Bilinçli Genç" konulu konferans verildi

25.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:35

"Duyarlı Aile, Bilinçli Genç" konulu konferans düzenlenerek ilgi gördü.



Battalgazi Belediyesi ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesinin ortaklaşa düzenlediği "Duyarlı Aile, Bilinçli Genç" konulu konferansı Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan verdi. Ömer Halis Demir Konferans Salonunda düzenlenen yoğun katılımın yaşandığı konferansa, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de katıldı. Konferans yaklaşık 2.5 saat sürdü. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi İl Başkanı Mehmet Sağdıç, "Bugün Battalgazi Belediyemiz ile birlikte düzenlemiş olduğumuz Duyarlı Aile, Bilinçli Genç konferansımızda bir araya geldik. Bu konferansta düzenlememizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve bize zaman ayıran değerli hocam Sıtkı Aslanhan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Konferansımızın içeriği çok önemli. Özellikle gençlerin ve ailelerin bu toplantıya katılması memnuniyet verici. İnşallah ailelerimiz ve gençlerimiz adına faydalı bir konferansı bugün gerçekleştireceğiz" dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de konuşmasında, geleceğe yapılan yatırımın önemine vurgu yapıp, "Öncelikle bu güzel konferansımıza ve sohbetimize hoş geldiniz. Malatyalı hemşerileriyle hasbıhal etmek için Malatya'ya gelen Sıtkı hocama da teşekkür ediyorum. Konferansımıza katılımın yoğun olması bizleri gayet mutlu etti. Özellikle gençlerin bu toplantıya katılması daha da memnuniyet verici. Biz geleceğe yapılan yatırımın en iyi yatırım olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Biz meseleye bu açıdan bakıyoruz. Çok şükür görüyorum ki siz veliler de bu anlayışla baktığımız için bugün buradasınız. İnşallah geleceğimiz için düşündüğümüz tüm projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz ve yeryüzüne adalet nizamına dün şanlı ecdadımızın hakim kıldığı gibi bugün de kılacağız, göz yaşından zulme, sömürgeye hepsine dur diyeceğiz ve yeryüzü yaşanabilir bir yer haline gelecek. Bizim en büyük hedefimiz budur. Bunu bu necip millet başaracaktır. Çünkü bizim tarihimiz zaferlerle doludur. Konferansımızda 'Duyarlı aile, bilinçli gençlik' konusunu işlenirken, esas temamız aslında insan. İnsan dediğimizde, düşünebilen, irade sahibi, sorumluluğu yüklenebilen ve özgür aklını kullanabilendir. Aile çok önemlidir. Ailede verilen eğitim çok çok önemlidir. Kısaca ne ekersek onu biçeceğiz. Bu ekimi yapan en önemli unsur ailedir" dedi. Başkan Güder'in ardından sahneye gelen Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, salonu dolduran anne ve babalara çocuklarla nasıl bir bağ kurulması gerektiği ve çocukların yetişme tarzları hakkında örnekler vererek konferansını gerçekleştirdi.



Aslanhan, günümüz gençliğinin internet esiri olduğuna dikkat çekerek, "Gençler interneti yöneteceğine, maalesef, internet gençleri yönetiyor" ifadelerini kullandı.



Konferans sonunda Başkan Güder, Yazar Aslanhan'a hediye takdiminde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA