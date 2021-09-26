Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş - Haberler
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BBC

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş

BBC - Haberler | Dünya

Margaret Lovatt isimli bilim kadını, 1960'lı yıllarda yunuslarla ilgili bir araştırma yaptığı sırada, kendisine aşık olan yunus balığıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Kadının bu itirafı bilim dünyasında tartışma yarattı.

Margaret Howe Lovatt isimli bilim kadını, 1960'ların başında Nasa tarafından finanse edilen bir projenin parçası olarak yunusları araştırmaya başladı. Araştırmanın amacı, yunusların beyin büyüklüklerini ölçerek, insanlarla iletişim kurmalarını sağlamaktı. Bu sayede yunusların evcilleştirilmesi hedefleniyordu.

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Araştırmacı kadın, yunuslarla cinsel ilişkiye girmiş

Karayip adası St Thomas'ta yunusları incelemeye başlayan bilim insanları, birçok bilgi elde etti. Peter, Pamela ve Sissy adında üç yunusun hareketlerini inceleyen bilim insanları, yunuslara konuşmayı öğretmeye çalışıyordu. Fakat araştırmaya damga vuran, bilim kadını ve eğitmen Margaret Howe Lovatt'ın yunuslardan biriyle cinsel ilişkiye girmesi oldu.

Margaret Howe Lovatt isimli kadın, BBC'ye verdiği röportajda yunus balıklarından Peter'le cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Lovatt, yunus balığıyla aralarında çok farklı bir bağ oluştuğunu ve bu bağın giderek yunus balığı cephesinde aşka dönüştüğünü anlattı.

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Araştırmacı kadın, yunuslarla cinsel ilişkiye girmiş

Lovatt ve Peter'in aşkı, NASA'nın programı sonlandırmasıyla birlikte sona erdi. NASA, yunuslarla ilgili araştırmaların rapor haline getirilmesi içine ekiplerde değişikliğe gitti ve bu sayede ikilinin aşkı son bulmuş oldu.

Bilim insanları ise söz konusu olayla ilgili ikiye bölündü. Bazı bilim insanları bunun etik dışı olduğunu savunurken, bazı bilim insanları ise araştırma için gerekli olabileceği görüşünde birleşti.

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Araştırmacı kadın, yunuslarla cinsel ilişkiye girmiş

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş
BBC
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Haber: Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş - Haberler
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