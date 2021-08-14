Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazı helikopter kamerasında! Alev alev yandı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürmek için müdahale eden Beriev Be-200 tipi uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 3'ü Türk, 5'i Rus 8'i personel hayatını kaybetti. Düşen uçağa ulaşmak için bölgeye ekipler sevk edilirken, kaza kırım alanı helikopterden görüntülendi. Videoda uçağın alev alev yandığı ve siyah dumanlar çıktığı görüldü.