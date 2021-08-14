Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazı helikopter kamerasında! Alev alev yandı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürmek için müdahale eden Beriev Be-200 tipi uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 3'ü Türk, 5'i Rus 8'i personel hayatını kaybetti. Düşen uçağa ulaşmak için bölgeye ekipler sevk edilirken, kaza kırım alanı helikopterden görüntülendi. Videoda uçağın alev alev yandığı ve siyah dumanlar çıktığı görüldü.
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı yangın söndürme uçağı düştü. Bunun üzerine uçağın düştüğü Kısık bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
8 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ
Beriev-200 tipi uçakta 3'ü OGM personeli 8 kişi bulunuyordu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kazayla ilgili yapılan ilk açıklamada, uçaktaki 5 Rus ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği duyuruldu.
SUYU BOŞLATTIKTAN SONRA YÜKSELEMEDİ
Uçağın aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttıktan sonra yükselemeyerek dağa çarptığı ifade ediliyor. Rusya'dan kiralanan uçağın Adana yangın söndürme birimine bağlı çalıştığı öğrenildi.
UÇAĞIN YANAN ENKAZI HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİ
Düşen uçağa ulaşmak için kaza alanına çok sayıda arama ve kurtarma ekibi gönderilirken yangın söndürme uçağının düştüğü yerde alev alev yandığı anlar helikopter kamerasından görüntülendi.