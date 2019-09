Dursunbey Belediye Başkanından CHP'li milletvekiline: "Yazıklar Olsun"

19.09.2019 17:29

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçe belediye meclisinde camilerin borçları karşılığı Hazineye devredilmesiyle ilgili kararı ulusal basında "camileri satıyorlar" şeklinde demeç vererek aktaran CHP Milletvekili Ensar Aytekin'e ateş püskürdü. Bahçavan meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, Dursunbey'de 8 caminin Hazineye, oradan da Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Müftülüğü devredildiğini, CHP Milletvekili Ensar Aytekin'in ise yalan yanlış açıklamalarıyla ülke gündemine düştüklerini belirtti.



36 bin nüfuslu Dursunbey'de 174 cami ve mescidin bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bu cami ve mescitlerin bakım onarım ve yeniden yapımını sağladıklarını kaydederek cami satmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Yalan yanlış olarak nitelendirdiği açıklamalarla Dursunbey'i olumsuz olarak Türkiye gündemine aldığı için CHP Milletvekili Ensar Aytekin'i kınayan Ramazan Bahçavan, "Beni tanımadan, benim yaptığım bir işlemi, yanlış olarak tüm Türkiye'nin gündemine oturttuğu için tekrar söylüyorum yazıklar olsun" diye konuştu.



Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan: "Esefle kınıyorum"



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak Eylül ayı toplantısına başkanlık yapan Ramazan Bahçavan meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, "Özellikle camiler konusunda Dursunbey bütün ilçelerden çok üstünde değil. Yani tabiri caizse Dursunbey'deki insanların tamamı camilere koysanız boş yer kalır. Çünkü bizim 174 tane cami ve mescidimiz var 36 bin nüfusta. Tabi biz bunların her zaman söylediğim gibi, her zaman temizliğini, bakımını yasamızın da gerektirdiği şekilde tamirini, hatta sıfırdan yeni yapılmasını dahi elimizden geldiğince yapıyoruz. Özellikle Dursunbey'de yapmış olduğumuz bu işleri özellikle gölgelemek için almış olduğumuz bir meclis kararını tamamen saptırarak maalesef Türkiye'nin gündemine cami satan belediye olarak geçtik. Tabi bunu kimler yapıyor? Bunu yapanlar her daim Müslüman Türk toplumuyla uğraşan, maalesef bazı gazeteler, kendini bilmez klavye canavarları ve maalesef dünya görüşüne sahip olduğu partinin, geçmişte yapmış olduğu hataları örtbas etmek isteyen ve bu memlekette milletvekiliyim diye dolaşan, kanun bilmez insanların yapmış olduğu yayınlar. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi zamanında bu kanunu çıkarmış, şu anda da bu kanunda değişiklik yapılması gerekiyorsa mecliste mücadele etmesi gerekirken, 8 tane caminin arsası belediyeden Hazineye, Maliye Hazinesinden de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülüklere tahsis edilmesi en doğal bir olay olduğu halde bu konuda tüm belediyelerin karar aldığı halde, cahilane davranıp kendi belediyelerinden bir tanesine dahi sorma cesaretini göstermeden memleketin gazetelerinde boy boy fotoğraf vermesini esefle kınıyorum. ve onlara kanun önünde hesabı soracağımı da buradan belirtmek istiyorum. Öncelikle derslerine iyi çalışmaları lazımdır. Daha bundan 8 ay önce bu meclis ve buradaki sizden önceki ve şu andaki arkadaşlarımızın oy birliğiyle aynı şekilde bu memleketteki camilerin arsalarını ve okulları oy birliğiyle burada devrettik. Özellikle hassas dönemlerden geçtiğimiz şu dönemde böyle bir konuyla, bu konunun ortaya çıkarılmasını esefle kınıyorum" diye konuştu.



"Beni muhatap almadan açıklama yapıyorsa yazıklar olsun"



CHP'li meclis üyelerinin konuyla ilgili olarak CHP Milletvekilini koruması üzerine tekrar konuşan Ramazan Bahçavan, "Bu memlekette o arkadaş milletvekili olabilir. Ben 30 tane büyükşehir belediyesinden bir tanesinde meclis başkanıyım. Türkiye'deki 30 kişiden bir tanesiyim. Meclis Başkan vekiliyim ve şu anda da meclisi sunuyorum. O vatandaş gazeteye açıklama yaparken "özellikle bize camileri ahır yaptı diye söylediler, kendileri şu anda camileri satıyorlar" diye kendi ağzıyla açıklama yapmış. Kendi kendine geçmişiyle ilgili yüzleşmektense kendi kendine bu şekilde konuşmuş. Ben de onun için konuşuyorum. Bir milletvekili eğer hakkaniyet ölçüsü gözetiyorsa, bu milletten oy aldıysa, Balıkesir'den oy aldıysa, eğer konunun muhatabını aramadan bu şekilde beyanat verdiyse ona da yazıklar olsun diyorum. Dava açacağımı söyledim. Yazıklar olsun dedim. Bu kadar. Açıklıyorum; onun yaptığı yalan yanlış bir habere karşı konuşuyorum. Ne yapayım? Canım Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ensar Aytekin, bu kadar basit. Yaftalamama gerek yok. Zaten açın Cumhuriyet, Sözcü Gazetelerinde okuyun. Beni tanımadan, benim yaptığım bir işlemi, yanlış olarak tüm Türkiye'nin gündemine oturttuğu için tekrar söylüyorum yazıklar olsun. Hakaret mi ettim şimdi? Milletvekilinize söyleyin biz de belediyede aynı kararları alıyoruz, bizi de söyleyin deyin" ifadelerini kullandı.



Ali Kemal Deveciler: "Hakkınızı mahkemede arayın"



Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın milletvekilleri hakkında yaptığı açıklama sonrasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise "Siz bunda haklı olsanız da, bunu buradan söylemeniz yanlış. Eğer yanlış bir şey varsa kanunen mahkemelerde hesaplaşırsınız. Bu kanunun yanlışını söyleyebilirsiniz. Ama burada bir milletvekiline hakaret etmenizi ben de kınıyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA