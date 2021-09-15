Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü

Ürdün ile Batı Şeria arasında yer alan Lut Gölü dünyanın en alçak gölü olarak biliniyor. Kutsal Kitap İncil'de de bahsedilen gölle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Kıyamet alametleri arasında olduğu bilinen "Gölün kırmızıya dönme" olayı kısa bir süre önce gerçekleşti. Bu haber den sonra sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

DURUMU İŞÇİLER KEŞFETTİ

Gölün son hali Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı'ndan işçiler tarafından keşfedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yer aldı, binlerce defa paylaşıldı ve viral oldu.

RENK DEĞİŞİMİNİN NEDENİ BİLİNMİYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Gölden alınan su örneklerinin incelenmesine başlandı. Ancak yetkililer, rahatsız edici renk değişiminin nedenini henüz belirleyemedi.

DEMİR OKSİT KAYNAKLI DA OLABİLİR

Gelen ilk haberler e göre renk değişiminin nedeni yosun veya demir oksit varlığına bağlı olabilir. Al-Karak Konseyi Su ve Tarım Komitesi başkanı Fathi Al-Huwaimel, suyun kaynağının belirlenmesi için yetkililerle temasa geçildiğini söyledi.

KUTSAL KİTAP İNCİL'DE GEÇİYOR

Ürdün'deki gizemli gölün İncil'de de yeri var. Göl, bir zamanlar Moab Krallığı'nın var olduğuna inanılan bölgede bulunuyor. Hristiyan inancına göre kan kırmızı sular Musa Peygamber'in Mısır Firavunu'na söylediği 10 beladan biri. Ayrıca Sodom ve Domorra şehirlerinin de günahlardan arınması için yaratıcı tarafından melekler göndermesi sonucu göllerin kan kırmızısına dönmesi hikayesini hatırlatıyor. Bazı kaynaklara göre, bu durum bir kıyamet alameti.

LUT KAVMİNİN HİKAYESİ

Sodom ve Gomora, Kuran'da ve diğer dini kitaplarda da adı geçen iki şehirdir. Allah, İbrahim peygambere büyük günahlar işlendiğinden ötürü Sodom ve Gomora'yı yok edeceğini söyler. İbrahim peygamber, o şehirdeki iyi insanları bağışlaması için Allah'a yalvarır. Allah da eğer 10 iyi insan bulursa bu şehirleri bağışlayacağını söyler. Şehirdeki insanlar arasında sadece İbrahim Peygamber'in yeğeni Lut ve ailesini haklı bulan melekler, onlara şehirden kaçmaları ve arkalarına bakmamaları için uyarıda bulunur.

Şehirler ateş ve kükürtle yok edilirken Lut'un karısı meleklerin emrine uymaz ve arkasına bakar. Bu sırada taşa dönüşür.

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