Dünyanın gözü önünde kedi gibi miyavlayarak güzellik tacı taktı

Bu yıl İsrail'in Eilat kentinde 70'inci kez gerçekleştirilen Kainat Güzeli yarışmasını Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Sandhu kazandı. Sandhu'nun, sevinç gözyaşları içinde tacını taktığı yarışmada ikinciliği Güney Afrika güzeli Lalela Mswane, üçüncülügü de Paraguay temsilcisi Nadia Ferreira aldı. 21 yaşındaki Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu, yarışmanın başında sunucu Steve Harvey'in ilginç isteğiyle öne çıkmıştı. Harvey, yarışma gecesinin başında güzellerle konuşurken Sandhu'ya "Bazı hayvanları çok iyi taklit ettiğini söylüyorlar. Hadi en iyi yaptığın taklidi duyalım" dedi.

Sandhu, sunucunun bu isteğine "Aman Tanrım, Steve ! Dünyanın gözü önünde bunu yapmayı beklemiyordum" dedi. Ardından da ekledi: "Bunu yapmak zorundayım, başka seçeneğim yok." Sohbet sırasında en çok kedileri sevdiğini belirten Harnaaz Sandhu, birkaç kez miyavlayarak kedi taklidi yaptı. Miss Universe(Kainat Güzeli) tacını giydikten sonra da Harnaaz Sandhu, genç kızlara bazı önerilerde de bulundu. Bugünün gençliğinin hissettiği en büyük baskının "kendilerine inanmak" olduğunu söyledi. Sandhu "Kendinizin tek ve biricik olduğunu bilmek sizi güzelleştirir. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın ve dünyada olup biten daha önemli şeyleri konuşalım. Bence anlamak zorunda olduğunuz şey bu. Kendi hayatınızın lideri sizsiniz" diyerek devam etti. Haarnaz Sandhu "Ben kendime inandım, o yüzden bugün buradayım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kainat güzellik yarışmasında ikinciliği Güney Afrika güzeli Lalela Mswane alırken üçüncü güzel iseParaguay temsilcisi Nadia Ferreira oldu.