Dünyanın En Büyük Sırlarından 51. Bölge Hakkında Her Şey

Biliyoruz, hep aynı terane… Uzaylılar.

Peki içi komplolarla, saçma hikâyelerde ve yalan haberlerle dolu olan bu kelimenin neden bu kadar konuşulduğunu biliyor musunuz? 8 Temmuz 1947'de, ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı olan Rosewell kasabasında bir olay yaşandı, modern tarihin en büyük komplo teorilerinden birisinin fitili ateşlendi.

Her şeyi başlatan olay... Rosewelt Vakası:

Kurtarma pilotu Kenneth Arnold olaydan birkaç önce (25 Haziran 1947), ABD'nin batı yakasındaki Cascade Dağları'nda düşmüş bir uçağı ararken, 9 adet uçan disk benzeri cisim gördüğünü bildirdi. Bu bildirimden günler sonra, neredeyse 3000 kilometre uzaklıkta bulunan Rosewell kasabasının şerifi, kasabadaki bir çiftlik arazisine anlam verilemeyen bir cismin düştüğünü söyledi. Cismin bir meteoroloji balonu olduğu açıklandı.

Kamuoyu meraklıydı, çünkü daha günler önce Washington'daki pilotun ifadeleri basına yansımış, halkta uzaylı telaşı tavan yapmıştı. Rosewell'de gerçekleşen kazanın enkazı ABD Ordusu tarafından kaldırıldı. İşte tam bu noktada hikâyeye 51. Bölge dahil oldu. İddialara göre kazanın enkazı, kimilerine göre tanımlanamayan o cisim 51. Bölge ya da Area 51 olarak bilinen askeri üsse götürüldü. Enkaza dair herhangi bir bulgu kamuoyuyla paylaşılmadı. O gün bugündür, o bölge dünyanın en büyük komplo teorilerinden birisine ev sahipliği yapıyor.

51. Bölge nerede?

Area 51 (51. Bölge), ABD'nin Nevada eyaletinde bulunuyor. 76 kilometre karelik bir araziyi ifade eden bu bölgeye girmek kesinlikle yasak. Hatta izinsiz giriş yapanları güvenlik güçleri öldürme yetkisine sahip. Bölge, Las Vegas kentine sadece 153 kilometre uzaklıkta.

Google Earth üzerinden ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

51. Bölge'de ne var?

Bilindiği üzere ABD Hava Kuvvetleri'nin silah araştırma, test ve eğitim merkezi. Buna rağmen neden diğer askeri üslere nazaran daha gizli tutulduğu konusunda Rosewelt Olayı dışında iddialar da var. Soğuk Savaş döneminde ABD'nin Ruslara ait savunma teknolojilerini bu bölge deşifre ettiği söylentiler arasında. Belki de her şey sadece silahları gizlemekten ibarettir.

ABD'nin 34 Başkanı Dwight Eishenhower döneminde inşa edildi. Eishenhower Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı 1953-1961 yılları arasında 2 dönem başkanlık yapmıştı.

Asıl askeri ve araştırma üssünün yüzeyde değil, yer altında olduğu söyleniyor:

Böylesine korunaklı bir bölgede gerçekleşen her şeyi uydulardan görülebilir kılmak akıl karı değil. Yer altında bulunan gizli üsler dünyanın her köşesinde var. Bugüne kadar 51. Bölge'de bulunup da konuşmayı tercih edenler de mantık da asıl çalışmaların yeryüzünde değil, altında yapıldığını gösteriyor. Elbette kesin bilgi vermek imkansıza yakın.

Bölgenin özel güvenlikleri, yüksek rütbeli askerler dahil herkesi vurma yetkisine sahip:

Bölgenin çevresinde Commo Dudes isimli, askeri personel niteliği taşıyan özel bekçiler bulunuyor. Eğer 51. Bölge sınırına yaklaşırsanız yukarıdaki tabelayı görüyorsununuz. Bu askeri personellerin herhangi bir rütbesi de yok. Yani yaklaşan ve uyarıları dinlemeyen kişi üst düzey bir askeri yetkili olsa bile onu vurma yetkileri var.

51. Bölge'nin varlığına dair ilk resmi onay 2013'te verildi… Evet 2013!

Yukarıda gördüğünüz haber, ABD'deki resmi bir devlet kuruluşunun tüm iddialar rağmen 51. Bölge'nin varlığını resmen kabul ettiği 16 Ağustos 2013 tarihinden. Devlet bu tarihe kadar bölgenin asker bir üs içerdiğiniği elbette kabul ediyordu, ancak 66 yıl sonra kabul etti. CIA tarafından yayımlanan raporda Soğuk Savaş döneminde yapılan U-2 ve OXCART isimli hava gözetleme uçağı programlarının test alanı olarak kullanıldığı yazıldı. U-2 casus uçak programı, 1960 yılında Soğuk Savaş'ın en büyük krizlerinden birisine neden olmuştu.

Bu kabulden önce 51. bölgenin 50 kilometre yakınına geldiğinizde, farklı araçlarla takip edilmeniz olası bir durumdu.

ABD 66 yıl sonra resmen kabul etti ama Sovyetler, 1957'de çoktan bölgeyi görüntülemişti:

U-2 krizinden birkaç yıl önce Sovyetler, aslında ABD üzerinden casus uydularla görüntüler almıştı. Sovyetlerin merak ettiği bir bölge ise hali hazırda yaklaşık son 20 yıldır gündem yaratan 51. Bölge idi. Bu görüntüler, tüm Dünya kamuoyunun tekrar aynı bölgeyi tartışmasına neden oldu.

Yıllardır kullanılmayan uçak pistleri…

Bölgedeki bazı pistler, artık aktif olarak kullanılmıyor. Bir hava üssünde, havacılık testlerinin yapıldığı bir yerde, üzerinde karış karış kum ve toz bulunan pistler…

Elbette bölgede hâlâ kullanılan pistler var. Bu pistlere inip kalkan uçaklar hakkında bilgi edinmek çok zor. Zira ne bir uçuş numarası, ne de bir amblem bulunmuyor.

Bölgeye sürekli olarak girip çıkan beyaz tırlar var:

Bu tırların neler taşıdığı henüz bilinmiyor ve haliyle açıklanmıyor. Bir hava üssüne tırlarla yük taşımak herhalde daha güvenli geldi ya da insanlar, bu meseleyi fazlasıyla abartıyorlar.

Ayrıca bölge içerisinde kullanılan çoğu aracın plakasının olmadığı, bazılarında sadece 0 yazdığı söyleniyor. Elbette bu sadece bir iddiadan ibaret.

51. Bölge görevlileri ayda sadece 2 kez giriş ve çıkış yapıyorlar:

İddialara göre 51. Bölge çalışanları, plakasız olduğu söylenen beyaz otobüslerle bölgeye getiriliyor. Gözlemlere göre bu otobüsler, bölgeye 15 günde 1 giriş ve çıkış yapıyorlar.

2016 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olan Hillary Clinton'un 51. Bölge vaadi:

Clinton, Trump'a karşı kaybettiği seçimin hemen öncesinde, eğer başkan olarak seçilirse 51. Bölge'de nelerin döndüğüne ilişkin her detayı halka açıklayacağını söylemişti. Anlaşılan eşi eski başkan Bill Clinton olan birisi için de 51. Bölge büyük sır. Belki de yetkisiz konuşmak zor, bilemiyoruz. İşin bu kısmı fazlasıyla siyaset kokuyor.

Uzaylı ameliyatı ya da otopsisi görüntüleri gerçek değil:

51. Bölge ile ilgili basit bir Google araması yapsanız bile karşınıza uzaylıların masaya yatırıldıkları, ameliyat ya d otopsi geçirdikleri görülüyor. Üstelik bu görüntülerin 1947'de yaşanan Rosewelt olayına ait olduğu da söyleniyor. Nitekim bu görüntüler, konuya ilişkin çekilen amatör filmlerden veya müzik kliplerinden alıntılanıyor. 51. Bölge'de çekilmiş güvenilir bir uzaylı fotoğrafı yok.

Bonus:

51. Bölge filmi, dizisi ve belgeseli:

Konuya ilişkin tanıkların konuştuğu popüler dizi, film ve belegeseller var. Bu içeriklerin büyük kısmı, konunun popülerliğinden faydalanırak üretilen hayal ürünlerinden oluşuyor. Bu nedenle size 51. Bölge hakkında film dizi ya da belgesel önermek için epey şansımızı zorladık.

Film: Area 51, 2015. https://www.imdb.com/title/tt1519461/

Belgesel: Coşkun Aral, Evrende Yalnız mıyız? (YouTube) https://youtu.be/eYhf_LyrRn4,

Dizi: X-Files, Gizli Dosyalar.