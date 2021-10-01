Günümüzde bir çok ülkede kahve tarımı yapılırken üretim miktarında Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Etiyopya ilk beş sırada yer almaktadır. Peki, Dünyanın en büyük kahve üreticisi kimdir? 1 Ekim dünya kahve günü kutlanıyor?

KAHVE RÜRETİLEN ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Kahveyi düşündüğünüzde, aklınıza muhtemelen Brezilya veya Kolombiya gibi ülkeler gelecektir, ancak dünya çapında sevilen bu çekirdekleri üreten yaklaşık 70 ülke var.

En çok kahve üreten ülkelerden bazıları ürünlerini yerel halk için saklıyor ancak 50' den fazla ülke kahve ihraç ediyor. Tüm dünyadaki kahve dükkanlarına yüksek talep gören kahve çekirdeğini sağlayan bu ülkelerdir.

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Listenin başında Brezilya yer alıyor. Lider kahve üreticisi olarak 2019 yılında dünyaya 2.652.000 metrik ton kahve tedarik etti. Şaşırtıcı bir miktar. Bu, tüm dünyadaki kahve tüketiminin yaklaşık üçte biri.

Bu yeni bir şey değil. Brezilya, 150 yılı aşkın bir süredir en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısıdır, ancak kahve üreten ilk ülke değildir.

Brezilya'ya yerleşen Portekizliler kahve endüstrisine girmenin bir yolunu arıyorlardı. Brezilya sınırındaki Fransız Guyanası (Güney Amerika'daki Fransız bölgesi) o zamanlar zaten büyük miktarda kahve üretiyordu ve bu nedenle Francisco de Melo Palheta adlı bir adam biraz tohum almak için yola çıktı.

Fransız vali kahve tohumlarını paylaşmak istemiyordu. Ancak Francisco, büyüleyici bir adamdı ve valinin karısıyla gizlice biraz tohum getirmesi için tatlı bir dille konuştu. Francisco ayrılırken valinin karısı Francisco'ya içinde tohum saklı olan bir buket çiçek verdi. Francisco Brezilya'ya döndü ve gerisi tarih oldu.

Brezilya, kahve yetiştirmek için mükemmel bir iklime ve coğrafyaya sahiptir. Toprak, rakımlar ve arazi kütleleri, Brezilya kahve endüstrisinin ülkenin kalkınmasında itici bir faktör olmasının nedenlerinden bazıları. Yaklaşık 300.000 kahve tarlası tarafından kullanılan 27.000 km2'lik bir araziye sahiptir.

İyi bir fincan Brezilya kahvesi genellikle orta gövdelidir, asitliği düşüktür ve bazı tatlı notalar(koku) içerir.

Vietnam

En çok kahve üreten ülkeler listesinin ikinci sırasında muhtemelen tahmin edemeyeceğiniz Vietnam var. 1800'lü yılların ortalarında Fransızların kendilerini kahveyle tanıştırmasıyla kahve üretmeye başladılar.

Ancak, oyunlarını geliştirmeleri ve üretmek istedikleri kahve miktarı konusunda ciddileşmeleri 1900'lerin sonlarına kadar sürdü. 2019'da 1.650.000 metrik ton kahve ihraç ederek, listedeki ikinci sıraya hızla tırmandılar.

1990'larda Vietnam'ın kahve üretimi her yıl% 20-30 artarak ülke ekonomisini tamamen değiştiriyordu. 6.000metrik ton üreterek yola çıktılar ve şimdi her yıl 2 milyon metrik tona yaklaşıyorlar.

Kahveden daha fazla ihraç ettikleri tek ürün pirinçtir, bu nedenle Vietnam'da istihdam kaynağı olarak kahve üretimine güvenen birçok insan var.

Yıllar boyunca kahve üreticileri, lezzet özellikleri ve dengesinde küçük değişiklikler yapmak için farklı çekirdek türlerini harmanlamaktadır. Bu sayede Vietnam kahvesi yıllar geçtikçe benzersiz hale geldi.

Bugün Vietnam, kahvelerini phin adı verilen tek fincanlık french press'lerde sunmaktadır. Kahveyi sıcak tutmak için genellikle tatlandırılmış ve yoğunlaştırılmış süt ile ve bir mumun üzerine oturtarak servis edilir.

Yoğunlaştırılmış süt, nemli ve tropikal iklimde saklanmasının daha kolay olması nedeniyle popüler hale geldi ve bu nedenle bugün Vietnam kültüründe bir gelenek haline geldi.

Kolombiya

Dünyadaki en çok kahve üreten iki önemli ülke var, geri kalan 48 ülke ise geri kalan %50'yi sağlıyor. Kolombiya ise 2019 yılında 810.000 metrik ton ihracat yaparak listemizde üçüncü sırada yer alıyor.

Kolombiya'da sadece Arabica çekirdekleri yetişir. Herhangi eski bir Arabica olmakla kalmayıp tartışmasız dünyanın en iyisidir.

Volkanik mineral bakımından zengin topraklar, mükemmel yağış ve sıcaklık ve ülke çapında çeşitli rakımlarla donanmış olan Kolombiya, Arabica bitkisi için ideal yetiştirme koşullarına sahiptir.

Bununla kalmayıp çiftçiler olgun meyveleri elle toplamaktan gurur duyuyorlar. İnsanlar olgunlaşmamış, fazla olgunlaşmış ve hasata hazır olan çekirdekler arasındaki farkı size söyleyebilirler.

Son yıllarda Kolombiya, kahve üretimini olumsuz yönde etkileyen tutarsız bir iklimle mücadele ediyor. Eskiden Kolombiya ikinci sıradaydı, ancak Vietnam'ın hızla artan arzı ve iklim nedeniyle üçüncü sıraya düştü.

İlk kahve ihracatı 1808'de 100 adet 60 kg'lık poşet kahve ile gerçekleşti. Francisco Romero adlı rahibin Kolombiya'da ilk kahve mahsullerini yetiştirdiği söylenir.

Endonezya

Çoğumuz Endonezya'yı büyük bir kahve üreticisi olarak görmesek de Endonezya, 2019'da liderlik tablosunda yer alması için gereken 660.000 metrik ton kahveyi ihraç etti.

Ülke, düşük kaliteli Robusta bitkisi için ideal yetiştirme koşullarına sahiptir ve bu nedenle esas olarak ürettiği şey budur. Robusta kahvesinde yanlış bir şey yok. Genellikle daha yüksek kafein içeriğine sahiptir ve genellikle tek bir kaynak yerine karışımlarda kullanılır. Kahve yetiştirmek için 10.000 km2'den fazla alan kullanılmaktadır ve tarlaların çoğu küçük ölçekli aile çiftlikleridir.

Endonezya aynı zamanda dünyanın en pahalı kahvesi olan ünlü Kopi Luwak kahvesine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu kahve oldukça alışılmadık bir üretim sürecine sahiptir. Kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkı yoluyla çıkardığı kahve çekirdekleri toplanır ve Kopi Luwak kahvesi elde edilir. Açıkçası, kaynak sağlamak ve toplamak zaman alıcıdır ve bu nedenle arz, fiyatı yükselten talebi karşılamıyor.

Endonezya, Hollandalılar tarafından tanıtıldığı 1699'dan beri kahve üretiyor. 1711'e gelindiğinde, ilk ihracatlar Java'dan(Bir ada) Avrupa'ya Hollandalı Doğu Hindistan Şirketi tarafından gönderildi ve bu, ülkeyi, bitkiyi yetiştirmek için Arabistan ve Etiyopya dışında ilk yer yaptı.

Etiyopya

Kahvenin doğum yeri olan Etiyopya, dünyanın en büyük kahve üreticilerinden biri olmaya devam etti. Kahvenin tarihine baktığınızda Kaldi adlı bir keçi çobanı tarafından nasıl keşfedildiğini göreceksiniz. Keçilerinin belirli bir bitkinin meyvelerini yediklerinde süper enerjik hale geleceklerini ve uyumayacaklarını fark etti. Bu yüzden onları kendisi denedi ve işte kafeinin etkilerinin keşfi.

Etiyopya, 2019 yılında 384.000 metrik ton kahve üreterek, kahve üreten ilk 5 ülkemizi geride bıraktı ve Afrika'daki en yüksek kahve üreticisi oldu. Etiyopya'nın yıllık ihracatının % 28'den fazlası kahvedir ve bu nedenle vatandaşlarının büyük çoğunluğu kahve üretiminde istihdam edilmektedir, yaklaşık 15 milyon kişi.

Yüksek rakımlar sayesinde Etiyopya, dünyanın en kaliteli kahvelerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. En ünlüleri, Etiyopya'nın doğu bölgelerinde küçük, bağımsız aile çiftliklerinde yetiştirilen Harrar'dır. Şarap notaları ve meyveli tatları ile karakterize edilen bu kahve kesinlikle denemeye değer bir kahve.

Diğer bazı ünlü kahveler, hepsi ilk olarak Etiyopya'da yetiştirilen Arabica çekirdeklerinin ticari markalı çeşitleri olan Limu, Sidamo ve Yirgacheffe çekirdekleridir.

KAHVENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kahvenin keşfedilmesiyle ya da dünyada yayılmasıyla ilgili birçok enteresan hikaye var. Ama kahvenin biraz da sağlığa olan etkilerine bakmakta fayda var.

Zihni açması, uyanıklığı ve enerji düzeyini arttırması ve zindelik sağlaması gibi etkileriyle bilinse de kahvenin faydaları bununla sınırlı değil.

Kahvede bol miktarda bulunan kafein adlı bileşen, tüketimin ardından hızla kana karışarak beyine ulaşır. Burada üretilen ve uyku haline neden olan adenozin adlı nörotransmitteri inhibe ederek (bloklayarak) uyanıklığı arttırır, enerji düzeyini yükseltir.

Beyindeki bu etkisi sayesinde kahvenin aynı zamanda ruh halini, hafızayı, reaksiyon süresini ve genel anlamda bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini gösteren pek çok bilimsel çalışma mevcuttur.

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR

Vücutta bulunan yağların parçalanmasına ve ortaya çıkan serbest yağ asitlerinin enerji üretiminde kullanılabilmesine yardımcı olan kahve, bu olumlu etkilerine karşın sade olarak tüketildiğinde sıfıra yakın bir kalori içeriğine sahiptir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bu nedenle zayıflama diyeti uygulayan sağlıklı bireyler, diyetlerini desteklemek ve kilo vermelerini hızlandırmak adına günde 2 fincan sade kahve tüketebilirler.

Aynı zamanda vücudun antrenmanlar için ihtiyacı olan enerji düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunur. Spor aktiviteleri veya fitness ile ilgilenen sağlıklı bireylerin spor salonlarına gitmeden yaklaşık yarım saat önceki süreçte sade kahve tüketmesinde fayda vardır.

DEMANS GİBİ HASTALIKLARA KARŞI KORUR

Alzheimer, Parkinson ve demans dünya genelindeki 65 yaş ve üzeri bireylerde sıklıkla görülen nörodejeneratif hastalıklardır. Bilinen kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıklarda sağlıklı beslenme ve bazı besin türlerinin düzenli olarak tüketimi, diğer pek çok hastalık türüne oranla çok daha büyük önem kazanmaktadır.

Nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi konusunda oldukça etkili olduğu bilinen kahveyi düzenli olarak tüketenlerde Alzheimer hastalığının görülme olasılığının yüzde 65'e kadar azaltılabileceğini, Parkinson hastalığının görülme olasılığının ise yüzde 30-60 civarında azaltılabileceğini gösteren bilimsel araştırmalar mevcuttur.

Kahve, antioksidan içeriği oldukça yüksek olan bir besindir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde düzenli olarak kahve tüketen bireylerde karaciğer kanseri ve kolorektal kanser türleri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını gösteren bilimsel araştırmalar söz konusudur.

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