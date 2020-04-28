Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
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Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu

Yılda yaklaşık 700 bin ziyaretçi ağırlayan Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, 1 ay önce ziyarete kapatılınca kendini yeniledi. Suyu daha berrak akan şelalede bitki örtüsündeki iyileşmeler de dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
28.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:44

Korona virüs salgını sonrası ziyarete kapatılan Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ndeki eşsiz manzara görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 1 aydır sessizliğe bürünen şelalede suyun berrak bir renk aldığı görülürken, şelaleyi saran bitki örtüsünde de iyileşmeler göze çarptı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 ay önce ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Düden Şelalesi sessizliğe büründü. Kapalı olmasına karşın şelalenin çıkış noktasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çevre temizliği, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan şelalede, eşsiz manzara adeta görsel şölen sunuyor. Salgın öncesi ve diğer yıllara göre şelalenin suyunda belirgin bir berraklık kendini gösterirken, yine şelaleyi saran bitki örtüsünde de renk iyileşmesi göze çarpıyor. Şelalenin falezlerden akıp denizle buluştuğu kısım olan Lara bölgesi de ziyarete kapalı bulunuyor. Birçok yerli ve yabancı turistin fotoğraf çekinmek için geldiği alandaki manzaraysa adeta huzur veriyor.

YILDA 700 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLIYORDU

Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, salgın öncesinde Düden Şelalesi'nde ciddi bir sirkülasyon olduğunu ifade ederek, yerli ve yabancı turistlerin buraya ilgi duyduğunu kaydetti. Ünal, "Yıllık 700 bin civarında ziyaretçi sayımız var. Salgın sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonucunda burası ve benzeri alanlar 30 Nisan'a kadar kapatıldı. Şunu fark ediyoruz, yaklaşık 1 aydır kapalı olan şelalede renklerin daha güzelleştiğini, suyun temizliğinin arttığını gözlemliyoruz. Bu tamamen insanların gerçekleştirdiği duyarsızlıktan kaynaklı bir çevre kirliliği olabilir" dedi.

"DOĞANIN KENDİNİ YENİLEDİĞİNİ GÖZLEMLEYEBİLİYORUZ"

Son 1 ayda suyun oldukça temiz olduğunu vurgulayan Ünal, "Doğanın kendini temizlediği ve yenilediğini gözlemleyebiliyoruz. Bu çok bariz ortada. Şu salgın döneminde gerçek anlamda doğa kendini yeniliyor, bunu bizler burada izliyoruz" diye konuştu.

İşte görenleri hayran bırakan o görüntüler;

Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu

Kaynak: İHA

Manşet

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