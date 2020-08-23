Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
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Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami tatilinde birbirinden iddialı pozlar verdi. Ünlü ismin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara adeta beğeni yağdı.

23.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:19

Manken ve modelliğin yanı sıra hakem olan Claudia Romani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almayı başarıyor. Tatil için Miami'yi tercih eden ünlü isim, son olarak kaldığı otelde cesur bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Claudia Romani'nin "Tatil havası" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

ABD'NİN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ'NÜ BAYRAKLI BİKİNİSİYLE KUTLAMIŞTI

Öte yandan, dünyaca ünlü İtalyan model Romani, 4 Temmuz ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü bayraklı bikinisiyle kutlamıştı. Ünlü modelin bu davranışı bazı kesimler tarafından, "Haber olmak için Amerika'nın kurtuluşunu kullanıyor" şeklinde yorumlanmıştı.

Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar

CLAUDİA ROMANİ KİMDİR?

Sosyal medya hesaplarında paylaşımları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Claudia Romani 1982 yılında İtalya'da dünyaya gelmiştir. Ayrıca manken ve modelliğin yanı sıra hakem olan güzel bir dönem İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşamıştır.

2018 Dünya Kupası'na İtalya'nın katılamaması nedeni ile tribünde yer almış ve kupa'da İngiltere ile Arjantin'i desteklemiştir. Instagram hesabında Galatasaray forması ile verdiği pozlar Türk futbol severler tarafından oldukça beğenilmiştir.

Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
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