Zincirlerinden kurtulan aslan, 11 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Tayland'ın Kanchanaburi bölgesinde yaşanan dehşet anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir yaşındaki dişi aslan Mahaesee, zincirlerinden kurtularak sokağa çıktı ve oynayan çocukların arasına daldı.

O sırada bölgede bulunan 11 yaşındaki Arthit Nueangnui, aslanın hedefi oldu. Arkadaşları kaçmayı başardı ancak Arthit yere düşürülüp saldırıya uğradı.

Tam o sırada 43 yaşındaki komşu Sarawut Tokaeo, cesaretini toplayarak saldırıya müdahale etti. Aslanın başına birkaç kez vurdu ve çocuğu kurtardı. Aslan, sahibi Parinya Parkpoom (32) tarafından geri alındı.

Saldırı sırasında hem Arthit hem de Sarawut yaralandı. Her ikisi de hastaneye kaldırıldı ve tedavileri sürüyor.

Ertesi gün, Tayland Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Yetkilileri, Mahaesee'yi sakinleştirerek sahibinin evinden aldı. Aslan sedye ile veteriner kontrolüne götürüldü. Yetkililer, zincirin kopmasının sahibinin ihmali olduğunu belirtti.

Yaban Hayatı Koruma Yasası'na göre, bu tür bir ihlal 50.000 baht'a kadar para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası getiriyor. Parinya, saldırıdan sonra mağdur ailelerden özür diledi, tüm tedavi masraflarını karşılayacağını ve aslanı teslim edeceğini açıkladı.

Parinya, zincirin kırıldığını fark etmediğini söyledi:

"Bir köylü beni aradı ve aslanın kaçıp bir çocuğa saldırdığını söyledi. Hemen dışarı çıktım, aslanı yakaladım ve geri içeri aldım. Bu tamamen benim sorumluluğum."

Komşu Sarawut, "Aslan daha önce de kaçmıştı. Sahibinin ihmali buna neden oldu" dedi.

Arthit'in annesi Lek, oğlunun yaşadıklarını ve travmasını anlattı:

"Oğlum çok korktu. Gece uyuyamıyor. Olay hem bedensel hem de ruhsal iz bıraktı. Komşumuz Sarawut olmasaydı çok daha kötü olabilirdi."

Arthit'in anlatımına göre:

"Aslan beni ısırdı, itip yere düşürdü ve göğsüme bastı. Canımı korumak için ölü numarası yaptım. Komşumuz geldi ve beni kurtardı."

Lek, oğlunun hâlâ kabuslar gördüğünü ve uyumakta zorlandığını söyledi. Tüm sağlık masraflarının ise aslanın sahibi tarafından karşılandığını belirtti.

Tayland'da aslan beslemek yasak değil, ancak bunun için özel izin, kayıt ve güvenlik kurallarına uyma zorunluluğu bulunuyor. Sahibin ihmali ve zincirin kopması, korkunç bir saldırıya yol açtı.

Olay, bölgede yaşayanlar arasında büyük tepkiye yol açtı. Halk, benzer vakaların yaşanmaması için yetkililerin sert önlemler almasını istiyor.