Zengezur Koridoru'nu 99 yıl ABD işletecek! Trump'ın da ismini verdiler

Beyaz Saray tarihi bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı. Zirvede, Aliyev ve Pşinyan, ülkeleri arasındaki savaşı sonlandıracak barış anlaşmasına imza attı.

ZENGEZUR KORİDORU'NU 99 YIL ABD İŞLETECEK

Barış törenine Zengezur Koridoru ile ilgili detay damga vurdu. Azerbaycan'ın batı kesimlerini Nahçıvan'a bağlayan, Ermenistan ile aralarında sık sık tartışma konusu olan Zengezur Koridoru ile ilgili ABD önemli bir imtiyaz elde etti. 43,5 kilometrelik Zengezur Koridoru'nu geliştirme ve işletme hakkı 99 yıllığına ABD'ye verildi.

PROJENİN İSMİ, "TRUMP YOLU"

Projenin ismi ise, "Uluslararası Barış ve Refah Trump Yolu" oldu. Projenin içeriğinin otoyol, demiryolu, enerji hatları ve fiber optik altyapıyı kapsadığı belirtildi.

ZENGEZUR KORİDORU'NUN ÖNEMİ

Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batı kesimlerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak bir ulaşım projesidir. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra imzalanan ateşkes anlaşmasının 9. maddesi gereğince gündeme gelen bu proje, Ermenistan'ın güneyindeki Syunik bölgesinden geçiyor.

Koridorun amacı, Azerbaycan anakarası ile Nahçıvan arasında doğrudan bir kara ve demir yolu bağlantısı kurmaktır. Bu bağlantı aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan'ı ve dolayısıyla tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir güzergah niteliği taşıyor.

Zengezur Koridoru'nun tamamlanması halinde hem bölge ülkeleri hem de uluslararası ticaret için önemli sonuçları olması bekleniyor: Türkiye ile Azerbaycan ve Orta Asya'daki diğer Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik bağların güçlenmesini sağlayacak. Asya ile Avrupa arasındaki ticaret rotalarını kısaltarak maliyetleri düşürebilir ve "Orta Koridor" olarak bilinen tarihi İpek Yolu'nu canlandırabilecek. Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik gerilimler nedeniyle aksayan kuzeydeki ticaret yollarına bir alternatif sunabilecek Koridorun geçtiği bölgelerdeki ekonomik faaliyetleri ve yatırımları artırarak yerel kalkınmaya katkı sağlayabilecek.