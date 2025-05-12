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Zelensky pantolonunu ters mi giydi? Viral olan fotoğrafın arkasındaki gerçek

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin bir fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Zelensky'nin pantolonunun arkasında görünen bir fermuarı fark eden kullanıcılar, pantolonu ters giymiş olabileceğini iddia ettiler. Bu iddia hızla yayıldı ve birçok kişi yorum yaptı. Ancak Zelensky'nin gerçekten pantolonunu ters giyip giymediği resmi olarak doğrulanmadı.

Son günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin bir fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sebebi ise oldukça ilginç: İnsanlar Zelensky'nin pantolonunu ters giydiğini düşünüyor.

Bu fotoğraf geçen Cumartesi günü Kiev'de çekildi. Zelensky ve eşi Olena, İngiltere Başbakanı Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Zelensky'nin pantolonunun arkasında görünen bir fermuarı fark ederek, pantolonu ters giymiş olabileceğini iddia ettiler.

Bu iddia hızla yayıldı ve birçok kişi "Bu çok komik", "Takım elbise giymeyi bırakmalı" veya "Pantolonu yırtılmış olabilir" gibi yorumlar yaptı. Ancak Zelensky'nin gerçekten pantolonunu ters giyip giymediği resmi olarak doğrulanmadı.

Bu olay, başka bir sahte haberle de bağlantılı. Aynı diplomatik ziyaret sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un masadan beyaz bir nesne alıp cebine koyduğu görüntüler paylaşıldı. Rusya yanlısı hesaplar bunun uyuşturucu olduğunu iddia ettiler. Fransız hükümeti hemen açıklama yaparak bunun sadece bir mendil olduğunu belirtti ve "Bu tür sahte haberler, Fransa'nın düşmanları tarafından yayılıyor" dedi.

Bu küçük olaylar, aslında çok önemli bir diplomatik buluşmanın gölgesinde kaldı. Bu toplantıda Avrupa liderleri ve Ukrayna, ABD Başkanı Trump'ın da desteğiyle Rusya'ya 12 Mayıs'tan itibaren 30 günlük ateşkes çağrısında bulundular. İngiliz Başbakanı, "Putin gerçekten barış istiyorsa, bunu gösterme şansı var. Artık bahane kabul etmiyoruz" dedi.

Kremlin ise bu çağrıyı ciddiye almadığını gösteren bir açıklama yaptı: "Avrupa'dan çelişkili sesler duyuyoruz. Bunlar işbirliğinden çok çatışma yaratıyor."

Bu durum, önemli uluslararası krizler yaşanırken bile sosyal medyada nasıl önemsiz detayların büyütülebildiğini ve gerçek diplomatik çabaların nasıl gölgelendiğini gösteriyor.

Zelensky pantolonunu ters mi giydi? Viral olan fotoğrafın arkasındaki gerçek

Zelensky pantolonunu ters mi giydi? Viral olan fotoğrafın arkasındaki gerçek

Zelensky pantolonunu ters mi giydi? Viral olan fotoğrafın arkasındaki gerçek

Zelensky pantolonunu ters mi giydi? Viral olan fotoğrafın arkasındaki gerçek
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Adams donunu böyle ters giydirirler

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Savaşta olan bir askerin sivil pantolonu arkadan fermuarlı olur. Tuvalete gittiğinde kemeri çözüp çıkaracak ve giyinecek zamanı olmadığı için.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Önemli olan nedir biliyormusunuz? Fermuar nedir diye düşününce şöyle bir yorum yapmak geldi içimden. FERMUAR kolayverisim sağlamak için açılıp kapanan bir araçtır. Vardır bir düşündüğü sayın Zelenski'nin. Tercih meselesi.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Totem yapmış

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Haber YorumlarıMiro Varto:

biraz kendone cekin düzen verse iyi

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