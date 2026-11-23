Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü biri savaş gemisi olmak üzere Rusya'ya ait iki gemiyi Libya kıyılarında vurduklarını kaydetti. Zelenskiy'nin verdiği bilgiye göre bir savaş gemisi, Ukrayna insansız hava araçları tarafından batırıldı. Zelenskiy, silah taşımak için kullanılan ikinci bir Rus yük gemisinin de vurulduğunu söyledi.Pazar sabahı Libya'nın doğusunu ve Bingazi'yi kontrol eden hükümet, Rusya'ya dönüşü öncesinde yakıt ve ikmal almak için Bingazi Limanı'na yanaşan savaş gemisinde bir patlama meydana geldiğini açıkladı.Libyalı yetkililer liman açıklarında hedef alınan bir ticari gemiden yaralıların getirildiğini de duyurdu. Bunun Ukrayna'nın sorumluluğunu üstlendiği gemiyle aynı gemi olup olmadığı ise net değil.Moskova henüz saldırı hakkında yorum yapmadı.Pazartesi günü yayımlanan açıklamasında Zelenskiy, "Rusya'nın savaşına verilen örnek bir yanıt" diye tanımladığı Ukrayna operasyonunu övdü.Zelenskiy, Rusya'nın en yeni gemilerinden biri olan Merkury korvetini hedef almak ve batırmak için yedi deniz drone'unun kullanıldığını yazdı. Ayrıca bir Ka-27 savaş helikopterinin de imha edildiğini ekledi.Ukrayna Devlet Başkanı, ikinci geminin MV ANGARA adlı Rus konteyner gemisi olduğunu söyledi.Saldırı, bir gün önce Rusya'ya ait bir yük gemisinin Finlandiya Körfezi'nin doğusunda bir insansız hava aracı saldırısına uğramasının ardından gerçekleşti. Sparta II adlı gemi, 21 Kasım Cumartesi sabahı vurulduğunda Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki toprağı olan Kaliningrad'a gidiyordu.Finlandiya Savunma Kuvvetleri, saldırının muhtemelen Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Kiev konuyla ilgili yorum yapmadı.Birleşmiş Milletler'in Libya Misyonu (UNSMIL), Pazar günkü saldırılardan "ciddi endişe" duyduğunu ifade ederek "derhal, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulundu.UNSMIL, X'te yaptığı paylaşımda, "Libya, yabancı çatışmaların savaş alanı olmayı ne göze alabilir ne de buna dönüşmelidir" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan ve BBC Verify (doğrulama servisi) tarafından konumu doğrulanan videolar, sabah saatlerinde vurulan geminin alevler ve yoğun duman içinde kaldığını gösteriyor. Planet Labs PBC'nin uydu görüntüleri de Bingazi Limanı'nda saat 05.47 GMT'de yanmakta olan bir gemiyi gösteriyor.ABD merkezli istihbarat şirketi Vantor, yüksek çözünürlüklü görüntüler topladığını ve bunların Cumartesi günü Project 20380 Steregushchiy sınıfı korvetin (Merkury) limanda demirli olduğunu gösterdiğini, Pazar günkü görüntülerde ise aynı geminin büyük bölümünün alabora olup battığını ve yalnızca pruvasının görünür durumda kaldığını bildirdi.

Rakip hükümetlerden tepkilerLibya'nın doğusuna ve Bingazi'ye hakim durumdaki Temsilciler Meclisi yönetimi, adını vermediği veya kimliğini açıklamadığı Rus gemisinin mevcut bir denizcilik anlaşması çerçevesinde Bingazi Limanı'nı kullandığını söyledi.Yönetim, Pazar günkü olayın soruşturulduğunu ve yetkililerin şüpheli saldırının kaynağını ve sorumlularını belirlemek için Rus muhataplarıyla koordinasyon içinde çalıştığını ekledi.Öte yandan Libya limanı içerisindeki bir gemiye yönelik saldırıyı kınadı ve bunu deniz güvenliğinin ihlali ile Libya'nın egemenliğine yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi. Libya'nın Rusya-Ukrayna savaşının ya da sınırları dışındaki herhangi bir çatışmanın tarafı olmadığını belirtti.Ayrı bir açıklamada, uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti, yabancı güçlerin barındırılması ve tesisleri kullanmalarına izin verilmesi konusunda uyarıda bulundu.Hükümet, devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, bu tür faaliyetlerin "limanlar ve sivil tesislerin dış çatışmalarla bağlantılı faaliyetlere dahil edilmesinden doğabilecek riskler ve bunun vatandaşların hayatları ile ulusal tesis ve varlıkların güvenliği üzerindeki tehdidi" konusunda "ciddi endişeler" yarattığını söyledi.Libya, lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından şiddet ve istikrarsızlığa sürüklendi ve bu durum rakip hükümetlerin ortaya çıkmasına yol açtı.Libya, 2014'ten bu yana Trablus ve Bingazi yönetimleri arasında bölünmüş durumda. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablus'ta bulunuyor. Ülkenin doğusunda ise Temsilciler Meclisi hakim.Bingazi, Rusya'nın başkenti Moskova'ya 2.000 kilometreden daha uzak bir konumda bulunuyor.Mart ayında Rusya, Ukrayna'yı, Libya ile Malta arasında bulunan Rus tankeri Arctic Metagaz'ı Libya kıyılarından fırlatılan "mürettebatsız deniz drone'larıyla" hedef almakla suçlamıştı.