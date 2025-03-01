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Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Zelenskiy'i NATO da yalnız bıraktı: Trump ile ilişkilerini düzelt

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray'daki kavganın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i iki defa telefonla arayıp konuştuğunu söyledi. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerini düzeltmesi için "bir yol bulması" gerektiğini söylediğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerini düzeltmesi için "bir yol bulması" gerektiğini bildirdi.

NATO GENEL SEKRETERİ: ZELENSKİY, TRUMP İLE İLİŞKİLERİNİ DÜZELTMELİ

Rutte, BBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan gerginliğin ardından Zelensky ile iki kez telefonda görüştüğünü belirtti. ABD Başkanı Trump ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Rutte, görüşmelerde neler konuşulduğunu söyleme yetkisine sahip olmadığını, ancak Zelenskiy'e, "Trump'ın Ukrayna için şu ana kadar yaptıklarına saygı duyulması gerektiğini söylediğini" aktardı. Rutte, ABD Başkanı Trump'ın hakkının teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"ABD, UKRAYNA VE AVRUPA BİRLİKTE HAREKET ETMELİ"

Mark Rutte, Trump ile Zelenskiy arasında dün yaşanan tartışmanın "talihsiz" olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi onarmaları gerektiğini söyledi. Rutte, "Zelenskiy'nin ABD Başkanı ve üst düzey Amerikan liderlik ekibiyle ilişkilerini yeniden tesis etmenin bir yolunu bulması önemli." diye konuştu.

Mark Rutte, bu konuyu Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmelerinde dile getirdiğini belirtti. NATO Genel Sekreteri, "Zelenskiy ile iki kez telefonda görüştüm. Ona şunu söyledim: Ukrayna'yı kalıcı barışa ulaştırmak için ABD, Ukrayna ve Avrupa olarak birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Ayrıca, Rutte, Trump'ın 2017'den 2020'ye kadar süren ilk liderliği sırasında, ABD'nin Javelin tanksavar füze sisteminin satışını onayladığını anımsatarak, bunun da Ukrayna'nın Rusya'ya karşılık vermesini sağladığını sözlerine ekledi.

Zelenskiy'i NATO da yalnız bıraktı: Trump ile ilişkilerini düzelt
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

yani avrupa diyorki bizi abd ile karşı karşıya getirme yoksa üçün birini alırsın diyor

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