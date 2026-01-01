Ukrayna lideri Zelenskiy: Barış anlaşması % 90 oranında hazır

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensiy, Rusya ile savaşı sona erdirecek barış anlaşmasının "yüzde 90 oranında hazır" olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri yeni yıl konuşmasında yaklaşık dört yıldır süren çatışmayı sona erdirecek anlaşmanın kalan % 10'luk kısmının "barışın, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın kaderini belirleyeceğini" belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yeni yıl konuşmasında askerlerine "Size ve zaferimize inanıyoruz" diye seslendi.

Moskova, Ukrayna'nın çarşamba günü Rusya'nın kuzeybatısındaki Valdai Gölü kıyısında bulunan Putin'in özel ikemetgahını insansız hava araçlarıyla hedef aldığına dair kanıtlar olduğunu iddia ettiği belgeler de yayınladı.

Kiev bu iddiaları şiddetle reddetti.

Moskova'nın yayımladığı bir videoda insansız hava araçlarının Ukrayna'nın Sumi ve Çernihiv bölgelerinden fırlatıldığını gösteren bir harita ve karlı bir ormanda düşmüş bir insansız hava aracı yer alıyordu. Enkazın yanında duran bir asker, bunun Ukrayna'ya ait bir Çaklun insansız hava aracı olduğunu iddia etti.

BBC, görüntülerin doğruluğunu teyit edemedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, bu olayın ardından Rusya'nın devam eden barış görüşmelerindeki tutumunu gözden geçireceği belirtildi.

Ancak AB'nin en üst düzey diplomatı Kaja Kallas, Çarşamba günü Rusya'nın iddialarını "kasıtlı bir dikkat dağıtma" ve barış sürecini raydan çıkarma girişimi olarak nitelendirdi.

'Savaşın sonunu istiyoruz, Ukrayna'nın değil'

Zelenskiy, 20 dakika süren ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna'nın "her ne pahasına olursa olsun" barış istemediğini belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı "Biz savaşın sonunu istiyoruz, Ukrayna'nın sonunu değil" dedi.

Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın talep ettiği gibi Ukrayna'nın doğudaki Donbas bölgesinden çekilmesinin "her şeyin sonu" anlamına geleceğini söyledi.

Moskova şu anda Donetsk bölgesinin yaklaşık % 75'ini ve komşu Luhansk'ın ise yaklaşık %99'unu kontrol ediyor. Bu iki bölge Donbas olarak biliniyor.

Rusya'nın Donbas'ın kontrolünü ele geçirme amacından taviz vermemesi nedeniyle, bölgenin kaderi müzakereler boyunca büyük bir engel oluşturdu.

Zelenskiy konuşmasında Ukrayna'yı destekleyen liderlere teşekkür etti, ancak "niyetlerin güvenlik garantisine dönüşmesi ve dolayısıyla onaylanması gerektiğini" söyledi.

Ukrayna lideri, bu hafta başlarında Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin ardından, Washington'ın 15 yıl süreyle güvenlik garantileri sunduğunu ancak bunların ne zaman uygulanacağına dair henüz net takvim olmadığını belirtti.

Zelensiy konuşmasında "Zayıf anlaşmalar sadece savaşı körükler" dedi. "Ya dünya Rusya'nın savaşını durduracak ya da Rusya dünyayı kendi savaşına sürükleyecek" ifadelerini kullandı.

Buna karşılık, Putin'in Yeni Yıl konuşması çok daha kısaydı.

Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı Ukrayna'daki savaşa değinen Putin, "İhtiyaç sahibi olanlara destek vererek neşe ve sıcaklık getirmeye çalışıyoruz ve elbette hem söz hem de eylemle kahramanlarımızın yanında bulunuyoruz." dedi.

Öte yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Yeni Yıl mesajında Pyongyang ve Moskova arasındaki "yenilmez ittifakı" överken, "yabancı topraklarda" savaşan askerleri de övdü.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin Rusya'nın işgaline yardım etmek için binlerce asker, füze ve uzun menzilli silah gönderdiğini söylüyor.

Güney Kore tahminlerine göre bu askerlerden en az 600'ü hayatını kaybetti.

Zelensiy, hem ABD'li hem de Avrupalı yetkililerin katılımıyla barış görüşmelerinin bu ay yeniden başlamasını ve hızlandırılmasını arzu ettiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ocak'ta Paris'te bir araya gelecek Avrupa ülkeleri ve müttefiklerinin "Ukrayna'yı korumak ve Avrupa kıtasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için somut taahhütlerde bulunacaklarını" söyledi.

Çarşamba günü Trump'ın danışmanları, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Zelenskiy ve İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüşmeler yaptı.

ABD'li özel temsilcis Steve Witkoff, "Savaşı sona erdirmek ve yeniden başlamamasını sağlamak için güvenlik garantilerini güçlendirmeyi ve etkili çatışma önleme mekanizmaları geliştirmeyi" görüştüklerini söyledi.

Ancak herhangi bir anlaşma nihayetinde Rusya'nın onayına ihtiyaç duyacak ve bu da yakın görünmüyor. Putin'in konutu üzerinde meydana geldiği iddia edilen insansız hava aracı olayı bu süreci daha da geciktirmiş olabilir.