Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal'de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor

Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal'de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor
Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal'de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor
Nepal'de sosyal medya yasağı ve yolsuzluk iddialarına karşı başlayan protestolar şiddete dönüştü. Polisle çatışmalarda onlarca kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Bakanlar helikopterle tahliye edilirken, Başbakan K.P. Sharma Oli istifa etti. Lumbini'de araçlar yakıldı, Madhesh'te 572 mahkum firar etti ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nepal'de sosyal medya platformlarının erişime engellenmesiyle başlayan gösteriler hızla büyüdü. Yolsuzluk iddialarına karşı da sokağa çıkan binlerce genç, başkent Katmandu'da parlamento binasına yürüdü. Protestolar kısa sürede şiddete dönüştü, onlarca kişi yaşamını yitirdi.

SOSYAL MEDYA YASAĞI KIVILCIM OLDU

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn'e kayıt yapılmadığı gerekçesiyle erişim yasağı getirdi. Bunun üzerine kendilerini Z Kuşağı olarak tanımlayan binlerce genç, sosyal medya yasağının yanı sıra yolsuzluk iddialarını da protesto için sokaklara çıktı.

ONLARCA ÖLÜ VAR

Katmandu'da başlayan gösteriler hızla şiddet olaylarına dönüştü. Polisle eylemciler arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Nepal Genelkurmay Başkanı, olayların devam etmesi halinde ordunun da tüm güvenlik kurumlarıyla kontrolü ele almaya kararlı olduğunu açıkladı.

BAKANLAR HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ, BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Artan şiddet olayları nedeniyle bakanlar, konutlarından helikopterlerle tahliye edildi. Nepal Başbakanlık Ofisi, hükümete yönelik tepkiler üzerine Başbakan K.P. Sharma Oli'nin istifa ettiğini duyurdu. Ülkenin batısındaki Lumbini'de, göstericiler hükümete ait araçları ateşe verdi. Doğudaki Madhesh vilayetindeyse bir hapishaneden 572 mahkum firar etti. Bölgedeki güvenlik güçleri, kontrolü sağlamak için sokağa çıkma yasağı ilan etti.

ULUSLARARASI ÇAĞRI

Uluslararası Af Örgütü, protestolarda yaşanan ölümlerle ilgili kapsamlı, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılması için çağrıda bulundu.

