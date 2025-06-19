Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

ABD ile İran arasında nükleer müzakereler sürerken İsrail, İran'a hava saldırısı başlattı. İran ordusundan 20'den fazla üst düzey ismin, bazı nükleer bilim adamlarının ve birçok sivilin hayatını kaybettiği saldırılara İran balistik füzelerle cevap verdi. ABD'nin savaşa girebileceği konuşulurken yedinci gününe girecek olan çatışmalar sırasında İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar tepkilerin odağında.

SALDIRILARI ARTIRMA TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran'ın bu sabahki misillemesinden sonra İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdi. Tahran yönetimini tehdit eden Netanyahu, İranlı yetkililerin "bedel ödeyeceğini" ifade etti.

"0ĞLUM 2 KEZ DÜĞÜNÜNÜ İPTAL ETTİ"

Netenyahu, "Her savaşın bir bedeli oluyor. Savaşın şahsi bir bedeli var. İnsanlar yaralandı, bu durum ailem tarafından fark edilmemiş değil. Benim oğlum da düğün iptal etti İran rejiminin devrilmesi bir hedef değil, bir sonuç olabilir. İran'ın geleceği, İran halkına aittir. Savaşta eylemler, sözlerden daha güçlüdür." dedi.

Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun 16 Haziran'da yapılması planlanan düğünü, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edilmişti.

İRAN BUGÜN TEL AVİV'DEKİ 4 NOKTAYI VURDU

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak bugün sabah saatlerinde fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.

Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka Hastanesine düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.

Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın füzelerle sabah düzenlediği misilleme saldırısında 3'ü ağır 65 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun orta derecede olduğu, diğerlerinin de şarapnel veya patlamanın etkisiyle ya da sığınaklara giderken yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu, sabahki misillemede İran'ın 30 civarında füze attığının tahmin edildiğini kaydetti.

SAVAŞTA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.