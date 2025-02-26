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Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor

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Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye'de askeri eğitim alabilmek için Türkçe öğreniyor. Fajara'daki Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu'nda bulunan Atatürk dershanesinde Türkçe dersleri gören askerler, Atatürk kitaplığında da Türkçe kaynaklara erişebiliyor. 2020'den bu yana 555 Gambiya askeri personeline Türkçe eğitimi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü ile 2020'de Gambiya'ya öğretmen olarak giden Atmaca Polat, 22 askeri öğrencisine Türkçe öğretiyor. Polat, 7 Ekim 2024'te başlayan derslerin yaklaşık 40 hafta süreceğini ve öğrencilerini B2 seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

ASKERİ İLİŞKİLER VE DİL EĞİTİMİ

Gambiya Askeri Danışmanı Piyade Kurmay Albay Anıl Aksoy, Gambiya ordusundan Türkçe öğrenimi gören askerleri anlattı. Aksoy, 1991'de başlayan askeri ilişkiler kapsamında 160 Gambiya askeri personelinin Türkiye'de Türkçe eğitimi aldığını ifade etti. Aksoy, dil eğitiminin iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını ve askeri tecrübelerin paylaşılmasını kolaylaştırdığını vurguladı.

Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor

KÜTÜPHANE VE KAYNAKLAR

Gambiya Eğitim Okulu Kışlası'ndaki Atatürk kütüphanesi, 2024'te TİKA tarafından yenilendi. Kütüphanede Türkçe ve İngilizce askeri talimname ve broşürler, tarih ve araştırma kitapları ile romanlar bulunuyor. Kütüphaneden tüm Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeli faydalanabiliyor.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Türkçe eğitimi alan Khadije Balde, "Bu kurs bitince önümüzdeki yıl Türkiye'de askeri eğitim alacağım. Bu yüzden Türkçe öğreniyorum, Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.

Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor

YÜZDE 95'İ MÜSLÜMAN ÜLKE

Afrika ana karasının en küçük ülkesi Gambiya, 18 Şubat 1965'te İngilizlere karşı bağımsızlığını kazandı. Yüz ölçümü yaklaşık 11 bin 300 kilometrekare olan Gambiya, Atlas Okyanusu kıyısı hariç, 3 yanı Senegal ile çevrili durumda. Ülkenin, 2,8 milyon civarındaki nüfusunun yüzde 96,4'ünü Müslümanlar, yüzde 3,6'sını Hristiyanlar, geri kalanını diğer dinlere mensup kişiler oluşturuyor. Başlıca İngilizce, Mandinka, Wolof ve Fula dillerinin konuşulduğu Gambiya'da yer alan etnik gruplar arasında Mandinka, Fula, Wolof, Jola, Serahuli yer alıyor.

Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor

TÜRKİYE İLE SIKI İLİŞKİLER

Türkiye ile Gambiya arasındaki diplomatik ilişkiler güçlenerek devam ederken iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yakın işbirliği bulunuyor. Türkiye, Gambiya'nın savunma alanının gelişmesine destek veriyor. 1991'den bu yana birçok Gambiyalı asker, polis ve jandarma Türkiye'de eğitim aldı. Bu nedenle Gambiya sokaklarında, Türkçe konuşan Gambiyalıları görmek mümkün.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) okulunun bulunduğu Gambiya'da, yakın zamanda Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nin açılması planlanıyor. Türkiye'nin Gambiya'ya ihracatı, 2024 itibarıyla yüzde 16 artarken Gambiya halkı, Türkiye'ye ve Türk kültürüne büyük ilgi gösteriyor.

Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor
Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

AFRİKAYI AVRUPANIN SÖMÜRGESİNDEN KURTARIP ESKİ ÖZGÜR GÜNLERİNE DÖNDÜRECEĞİZ

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