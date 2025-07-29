Yunanistan Savunma Bakanı'nın "Türkiye" korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
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Yunanistan Savunma Bakanı'nın
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma gücünün hızla arttığını belirterek, "Dün bile geç kaldık" ifadelerini kullandı. Türkiye'yi "büyük ve iddialı bir komşu" olarak tanımlayan Dendias, Ege'deki askeri yetersizliği itiraf etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı çarpıcı konuşmayla Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekti. Türkiye'yi "büyük ve giderek artan bir tehdit" olarak tanımlayan Dendias, meclis kürsüsünden yaptığı açıklamalarla hem parlamentoda hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"SÜREKLİ GÜCÜNÜ ARTIRAN VE..."

Dendias konuşmasında, Türkiye'nin askeri gücünü sadece artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgede daha kararlı ve talepkâr bir aktöre dönüştüğünü söyledi. "Sayın meslektaşlarım, size derin bir endişemi ifade ediyorum" diyerek vekillere seslenen Dendias, "Bir an önce, yarın değil dün olmak üzere, sürekli gücünü artıran ve son derece iddialı bir komşuyu durdurmak için imkân yaratmalıyız. Yaklaşık 10 yıl önce böyle bir durum söz konusu değildi ancak bugün büyük ve giderek artan bir tehdit var" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

"AJANDA 2030" İTİRAFI

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki askeri kapasitesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Dendias, Atina yönetiminin adaları eş zamanlı olarak savunamayacağı endişesiyle "Ajanda 2030" adlı savunma stratejisini devreye aldığını duyurdu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerin bu stratejinin temelini oluşturduğunu belirtti. Dendias'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de Ege'de görev yapan denizcilerin oranının yüzde 5'in altında olduğunu itiraf etmesi oldu. Bu durumun Yunan ordusunun deniz gücünde ciddi bir zayıflık yaşadığını ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

ASKERLİK SİSTEMİNDE KÖKTEN DEĞİŞİKLİK

"Ajanda 2030" planı kapsamında, Yunanistan'da askerlik yalnızca kara kuvvetleri bünyesinde sürdürülecek. Donanma ve hava kuvvetlerinde er alımı tamamen sona erecek. Bunun yerine adalar ve sınır bölgelerinde görev yapan birliklerin karar alma süreçlerinde daha fazla özerklik tanınacak.

YENİ ASKERİ KOMUTANLIKLAR KURULUYOR

Savunma reformlarının bir parçası olarak dört yeni Yüksek Askeri Komutanlık kurulacağı açıklandı:

  • ASDYS – Orta Yunanistan, Mora ve Teselya
  • ASDIM – Epir ve Makedonya
  • ASDITH – Trakya
  • ASDAM – Ege ve Doğu Akdeniz

Yunan medyası, Dendias'ın konuşmasını "tehdit algısında yeni bir dönüm noktası" olarak değerlendirirken, Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik etkinliğinin Yunan güvenlik politikalarında köklü bir değişimi tetiklediğine dikkat çekiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü

Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıElazig Yasa:

koskoca Amerika oraya gelmis, koskoca us kurmus. Koca avrupa birligi batan ekonomisini kurtarmis, imdat dese yardimina kosacak 40 tane devlet cikar. Bizden korkmasi cin bir neden yok. A,ma bu haberler bu siralar cok cikmaya basladi, secim yaklasiyor galiba. Insallah daha oncekiler gibi kayikci kavgasi cikartilip oy toplama tiyatrosu degildir :))

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Haber YorumlarıMGk:

Bunların da tek umudu İmamoğlu idi yazık oldu

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme68
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Haber Yorumlarımert29y:

abi hep aynı hikaye.korkuyorlarda nasıl adaları ele geçirdiler.abd tarafından desteklenen askeri üs kurulan ülke neden korksun.bırakın artık bu işleri.dikkat çeksin diye saçma sapan başlık atmayın artık.savunmamız güçlü ama haklımız zayıf düşmüş durumda.ülke iflas etmiş millet aç perişan yedi yıldır kriz ve enflasyonla boğuşuyoruz en güçlü savunma bizde olsa ne olur olmasa ne olur.

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Haber YorumlarıSelim dertlioğlu:

Adaları senin sağır ismetin verdi.Korkma açlıktan ölmezsin

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Haber YorumlarıHİDAYET YILMAZ:

YANDAŞ MEDYANIN YALAN HABERİ , HEP AYNI YALAN HABERLERDEN BIKMADINIZ MI , ADAMLAR ON İKİ ADAYI SİLAHLANDIR OZAMAN NERDEYDİNİZ

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Haber Yorumlarıosman kara:

O kadar korkuyorlarki ege de 12 adamızı işgal ettiler ve bizimkilerde tık yok.

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Haber YorumlarıDemir Acer:

zamaninda inonu vermeseydi keske

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