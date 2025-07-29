Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı çarpıcı konuşmayla Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekti. Türkiye'yi "büyük ve giderek artan bir tehdit" olarak tanımlayan Dendias, meclis kürsüsünden yaptığı açıklamalarla hem parlamentoda hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"SÜREKLİ GÜCÜNÜ ARTIRAN VE..."

Dendias konuşmasında, Türkiye'nin askeri gücünü sadece artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgede daha kararlı ve talepkâr bir aktöre dönüştüğünü söyledi. "Sayın meslektaşlarım, size derin bir endişemi ifade ediyorum" diyerek vekillere seslenen Dendias, "Bir an önce, yarın değil dün olmak üzere, sürekli gücünü artıran ve son derece iddialı bir komşuyu durdurmak için imkân yaratmalıyız. Yaklaşık 10 yıl önce böyle bir durum söz konusu değildi ancak bugün büyük ve giderek artan bir tehdit var" ifadelerini kullandı.

"AJANDA 2030" İTİRAFI

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki askeri kapasitesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Dendias, Atina yönetiminin adaları eş zamanlı olarak savunamayacağı endişesiyle "Ajanda 2030" adlı savunma stratejisini devreye aldığını duyurdu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerin bu stratejinin temelini oluşturduğunu belirtti. Dendias'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de Ege'de görev yapan denizcilerin oranının yüzde 5'in altında olduğunu itiraf etmesi oldu. Bu durumun Yunan ordusunun deniz gücünde ciddi bir zayıflık yaşadığını ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

ASKERLİK SİSTEMİNDE KÖKTEN DEĞİŞİKLİK

"Ajanda 2030" planı kapsamında, Yunanistan'da askerlik yalnızca kara kuvvetleri bünyesinde sürdürülecek. Donanma ve hava kuvvetlerinde er alımı tamamen sona erecek. Bunun yerine adalar ve sınır bölgelerinde görev yapan birliklerin karar alma süreçlerinde daha fazla özerklik tanınacak.

YENİ ASKERİ KOMUTANLIKLAR KURULUYOR

Savunma reformlarının bir parçası olarak dört yeni Yüksek Askeri Komutanlık kurulacağı açıklandı:

ASDYS – Orta Yunanistan, Mora ve Teselya

ASDIM – Epir ve Makedonya

ASDITH – Trakya

ASDAM – Ege ve Doğu Akdeniz

Yunan medyası, Dendias'ın konuşmasını "tehdit algısında yeni bir dönüm noktası" olarak değerlendirirken, Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik etkinliğinin Yunan güvenlik politikalarında köklü bir değişimi tetiklediğine dikkat çekiyor.