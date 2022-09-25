Yaycı'dan Yunanistan'ın ABD zırhlılarını adalara sevk etmesiyle ilgili değerlendirme: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar

ASAM TÜRK DEGS Başkanı, Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ABD'nin verdiği zırhlı araçları Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a sevk ettiği anların görüntülerinin ortaya çıkmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'ın Türkiye'yi savaşa çekmek istediğini belirten Yaycı, "Atina kendi arkasında büyük bir destek hissediyor. ABD ve Fransa ciddi bir hazırlık yapıyor'' ifadesini kullandı.

Yunanistan, 18-21 Eylül arasında Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etti. Güvenlik kaynakları görüntüleri kamuoyu ile paylaşırken bu eylemleri "Kabul edilemez" olarak değerlendirdi. Cihat Yaycı konuya ilişkin ilk kez Haberler.com'a konuştu.

''TÜRKİYE ARTIK KENDİNİ KANDIRMAMALIDIR"

Yaycı, ''Midilli ve Sisam'a sevk edilen araçlar başlı başına gayri askerî statüyü bozuyor. Fakat bu zırhlı araçların ABD'nin hibe ettiği araçlar olması bunların neden geldiğini ve neye hazırlık yapıldığını gösteriyor. Türkiye artık kendini kandırmamalıdır. Türkiye'yi bir savaşa, çatışmaya çekmek istiyorlar'' dedi.

''YUNANİSTAN'IN KARASULARINI 6 MİLE ÇIKARMA İHTİMALİ YÜKSEK''

Yaycı sözlerine Yunanistan'ın yakın zamanda karasularını 6 milin üzerine çıkarma ihtimalinin yüksek olduğunu ekleyerek, ''Türkiye buna karşı koyacak. Türkiye bu hakkı kullandığında sözde Yunanistan'ın meşru hakkını kullanmasına karşı gayri meşru saldırgan girişimde bulunduğu cihetiyle NATO'nun varlık sebebini ortadan kaldıran bir üye olarak gösterilecek. Sonra da Türkiye'nin NATO dan çıkarılma girişimleri başlayacak. Bunların hepsi Türkiye'nin çatışma içerisine çekilmek istendiğinin göstergesidir.

''ABD VE FRANSA CİDDİ HAZIRLIK YAPIYOR''

Türkiye'nin itirazlarına karşılık göstere göstere adaların silahlandırılması enteresandır. Yunanistan kendi arkasında büyük bir destek hissediyor. ABD ve Fransa ciddi bir hazırlık yapıyor. Diğer yandan iç cephe sağlamlaştırılmalı, TBMM acil olarak 1995 deklarasyonunu yinelemeli ve tüm vatanperver siyasi partiler tek yumruk olarak 'Yunanistan ve GKRY'nin yaptıklarının kabul edilemez olduğuna ve Yunanistan'ın Adalar Denizi'nde 1 cm karasularını artırmasına tahammül edilemeyeceğini, Yunanistan'ın Hukuku ve anlaşma hükümlerini çiğnemesine cesaret veren devletleri de ikaz ettiklerini' açıklamalıdır'' dedi.

''YUNANİSTAN 1. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ ADALARI KULLANIYOR''

Yaycı konuşmasında 1.Dünya Savaşı'na atıf yaparak, ''Diğer hatırlamamız gereken nokta ise Yunanistan'ın 1. Dünya Savaşı'nda Anadolu'ya çıkardığı askerlerin de o zaman bu adalardan sevk edildiğidir. Yani önce bu adalara askeri yığınaklanma yapmış ve o adalardan sevk ettiği askerlerle Batı Anadolu'yu işgale kalkmıştır'' ifadelerini kullandı. Ayrıca Yaycı, ''23 GASA'nın 23'ünün de statüsünün bozulduğuna dair bilgi,belge ve görüntüleri Anayasa Mahkemesi Eski Başkanvekili ve Emekli Büyükelçi Sayın Osman Paksüt ile birlikte yazdığımız "Soru ve Cevaplarla Gayri Askeri Statüdeki Adalar Meselesi Nedir, Ne Değildir" kitabında yer aldığını söyledi.

''PUTIN VE BIDEN 5 SAAT GÖRÜŞTÜ, İÇERİĞİ AÇIKLANMADI''

Yaycı, ''Son Putin-Biden görüşmesi 5 saat sürmüş ve bu görüşmenin içeriğinin açıklanmayacağının da önceden ilan edildiğini hatırlatalım. Ermenistan'a destek, Ukrayna'ya silah verilmemesi, Ukrayna'nın doğusunun sözde referandumlarla koparılması, İran'ın PKK/PJAK yoluyla karıştırılması, Suriye'ye harekatımıza karşı çıkılması, GKRY'ye İsrail Demir Kubbe Hava Savunma Sisteminin verilmesi, 1 Ekim 2022 itibariyle GKRY'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılması, Yunanistan'ın meydan okurcasına son dönemde GASA'ları iyice silahlandırıp, askerileştirmesi, Yunanistan'ın Adalar Denizi'nde karasularını artıracağı söylemleri hep birlikte okunmalı ve değerlendirilmelidir'' açıklamalarını yaptı.