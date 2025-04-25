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Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor

Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor
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Yunan sismolog Akis Tselentis, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremin ardından uyarılarda bulundu. İstanbul için deprem riskinin çok yüksek olduğunu belirten Tselentis "Dünyada İstanbul'da büyük bir deprem olmayacağına inanan tek bir bilim insanı yoktur. Şehir için alarm çalıyor" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de kaydedilen sismik aktivitenin Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu.

"YUNANİSTAN İÇİN KORKULACAK DURUM YOK"

Yunan sismoloji profesörü, tüm bilim insanlarının büyük bir deprem beklediğini belirterek "İstanbul için alarm çalıyor" dedi. Yunanistan için ise korkulacak bir durum olmadığını söyledi.

Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor

"DEPREM OLMAYACAĞINA İNANAN TEK BİR BİLİM İNSANI YOKTUR"

Yunan sismolog Akis Tselentis, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulundu. Tselentis, İstanbul'un deprem riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Dünyada İstanbul'da büyük bir deprem olmayacağına inanan tek bir bilim insanı yoktur" dedi. Tüm bilim insanlarının büyük bir deprem beklediğini belirterek, şehir için alarm çalıyor açıklaması yaptı.

"KUZEY EGE FAY HATTINI İZLEMELİYİZ"

Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara Denizi'nde meydana gelen büyük depremin Yunanistan bölgesindeki sismik aktiviteyi ne ölçüde etkileyebileceği konusunda ise "Kuzey Ege fay hattını izlemeliyiz. Ancak, etkilenme olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BÖLGENİN BÜYÜK BİR DEPREME BORCU VAR"

Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü Kostas Papazachos da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kaydedilen sismik aktivitenin Yunanistan'ı da etkileyebileceği ihtimaline ilişkin güven verdi.Papazachos "Bu parça 7.1 büyüklüğünde bir depremin olduğu 1766 yılından bu yana kırılmadı. Daha da batıdaki bölüm ise 1648'de 6.8 büyüklüğünde bir deprem geçirmiştir. Bu kesimde enerji boşalımı olmayan yaklaşık 300 yıldan bahsediyoruz. Bölgenin büyük bir depreme borcu var" dedi.

Kostas Papazachos, İstanbul'da meydana gelebilecek olası büyük bir depremin Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremin Yunanistan'ı doğrudan etkileme potansiyeli yok" cevabını verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıTT:

Hadi Yunan profesörü gönlünden geçeni söylüyorda, bizdeki papyonlular niye İstanbul u terkedelim diye panik havası oluşturuyorlar... Herkes büyük bir deprem olacak demiyor ki....Şener Üşümezsoy u dinlememiş sanırım... Tabi ki önlem alacağız fakat felaket tellallarını da dinlemeyeceğiz...Hele İstanbul u hiç terketmeyeceğiz... Since 1453 :)

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Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Bu şehri sözde yöneten fırıldak Ekoyu iş başına getirenler hesabı gidip ona sorsunlar.

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Haber YorumlarıAhmet Güney:

BİZİM ŞENER HOCAYI TANIMIYOR DEMEKKİ.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İstanbul' da 250 yılda bir büyük yıkıcı depremler olur. 1999 depremi de tam 250 sene sonra meydana geldi. 1999 depremi öncesi bu bilim adamları neredeydiler depremden önce 10 gün Marmara’da deniz öyle bir dalga yaptı ki bizler canlı yaşadık sandallar kıyıya vurup parçalandılar kimse denize giremedi bu deprem bilimcileri neredeydi çıkıpta senelerdir araştırıyoruz diyorlardı hiç birini daha önce ekranlarda görmedik.

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Haber YorumlarıNidhogg Nors:

Moralimizi bozma Akis!

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bizimkiler salaşa dursun işte gerçek Murat Kuuuuurrrruuuummmm nedir durum kaç yıldır bakansın iktidarsınız Fikirtepe kayalığı ne güzel oldu

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Haber YorumlarıHakan Güzeldal:

Bilimsel olarak konuşmuyor gönlünden geçenleri söylüyor. Dört gözle bekliyorlar Türkiye ekonomik olarak iyice çöksün diye. Temennisi bu..

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Haber YorumlarıŞakaron Makaron:

1894, 1912 ve 1999 yıllarında olan neydi peki? Toprak kayması mı? İstanbul depremi eşittir Marmara Depremi ve bu deprem zaten oldu bitti.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

deprem olmayacagina inanan biri var. Sener Usumezsoy...

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Haber YorumlarıYabgu Yamtar:

99 depremini oluşturan fay Gölcük merkezli,İstanbulda özellikle Kumburgaz ve Silivri fay hattı ayrı ve enerji birikimi mevcut, en son bu fay hattında 2019 yılında 5,8 lik bi deprem olmuş.

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