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Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler

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Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın elde ettiği birinciliği ve ikinciliği hazmedemeyen Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, sıralamayı ilk 3 takımı kırparak verdi.

Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı. Ancak Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, bu başarıyı görmezden gelerek Türk askerlerinin sıralamadaki üstün başarısını yok saydı.

SIRALAMAYI KIRPTILAR

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Yunan Ordusu Özel Harp Komutanlığı (DEP) personelinin 4. sırada tamamlama başarısı gösterdiği ifade edildi. Paylaşılan sıralama kırpılarak ilk 3'e giren takımlara ise yer verilmedi.

Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler

SIRALAMAYI KENDİLERİNDEN BAŞLATTILAR

Yunan yetkililer, yarışmada Türkiye'nin ilk iki sırada yer almasını göz ardı ederek, yarışmayı üstlerinde tamamlayan ülkelerin bayraklarını kasıtlı olarak görmezden geldiler ve listeyi kendi bayraklarının bulunduğu sıradan başlatarak dikkat çekici bir manipülasyona imza attılar.

İşte Yunanistan'ın hazımsızlığını özetleyen o paylaşım;

Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Genelkurmay Başkanlığı Yunanistan Yunanistan Türkiye Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Turgut Aydoğdu:

Ne var bunda. habermi şimdi bu

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