Yunan bakandan skandal Kudüs sözleri! Türkiye'yi hedef almayı da unutmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te düzenlenen bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı. Netanyahu, İsrail Başbakanlık hesabından yayınlanan videoda, "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek" ifadelerini kullandı.

YUNAN BAKAN'DAN İSRAİL'E DESTEK

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırılarını yoğunlaştırmasının hemen ardından konuşan Netanyahu'ya, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'ten destek geldi. Katıldığı bir canlı yayınında konuşan Georgiadis, İsrail'e duyduğu hayranlığı ifade ederken, Yunanistan ile İsrail arasındaki stratejik iş birliğini ön plana çıkardı. Kudüs'ün Yahudilere ait olduğunu savunan Georgiadis, İsrail'i Yunanistan'ın 'en kritik müttefiki' olarak nitelendirdi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis

"KUDÜS YAHUDİ ŞEHRİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık Kudüs'ün Araplara ait olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Georgiadis, "Erdoğan sürekli Kudüs'ün Araplara ait olduğunu söylüyor. Netanyahu da ona Kudüs'ün Yahudi şehri olduğunu söyledi. Kudüs gerçekten de Yahudi şehridir. Onu Yahudiler kurdu. Onlar bu şehrin kutsal insanlarıydı" ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün BM tarafından tanınan statüsünü kabul ettiğini belirten Yunan Bakan, bununla birlikte, "Kudüs'ün Araplarla yarı yarıya paylaşıldığını kabul etmek, bizim için Helen dünyasının merkezindeki bazı bölgelerle olan kültürel ve duygusal bağlarımızı reddetmekle eşdeğer olurdu" diye de konuştu.

"İSRAİL TÜRKİYE'NİN RAKİBİ, BİZİM MÜTTEFİKİMİZDİR"

Georgiadis, İsrail ve Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın bölgesel gelişmelerin sonucu olduğunu belirtti. "Eğer bugün biz İsrail'in yanında olursak, yarın neye ihtiyacımız olursa olsun İsrail de bizim yanımızda olacaktır" diyen Georgiadis, "İsrail Türkiye'nin rakibi, bizim müttefikimizdir" diyerek iki ülke arasındaki gerilimi netleştirdi.

"İSRAİL'İ DESTEKLİYORUM ÇÜNKÜ ONA HAYRANIM"

Bir gazeteye verdiği demeçte ise İsrail'in Orta Doğu'daki tek insan haklarına saygılı demokrasi olduğunu ileri süren Georgiadis, "İsrail'i destekliyorum çünkü ona hayranım! Devletine hayranım, Yahudi halkına hayranım" ifadeleriyle desteğini dile getirdi.

SKANDAL 'GAZZE' ÇIKIŞI: YAŞANANLAR SOYKIRIM DEĞİL

Ancak Georgiadis'in Gazze'deki İsrail operasyonlarına ilişkin yorumları tartışma yarattı. Action 24 kanalındaki açıklamasında, İsrail'in 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği operasyonları "soykırım" olarak nitelendirmeyi reddetti. Yunan Sağlık Bakanı'nın "Gazze'de yaşananlar soykırım değil. 30 yıl önce 3 milyon olan ve şimdi 8 milyona ulaşan bir halkta böyle bir şey olamaz, bu durum kümülatif olarak saçmalıktır." sözleri dikkat çekti.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ KARARINA DA KARŞI ÇIKTI

Georgiadis ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu hakkında verdiği tutuklama emrine de karşı çıkarak, "Netanyahu'yu görürsem onu tutuklamam. İsterseniz siz tutuklayabilirsiniz" dedi.

MİÇOTAKİS DE SOYKIRIM İFADESİNİ REDDETMİŞTİ

Benzer şekilde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Gazze'de yaşananları 'soykırım' olarak nitelendirmediğini belirtmiş ve "Gazze'de yaşananlara soykırım demem. Bu çok ağır bir ifade olur" diyerek bu konudaki duruşunu ortaya koymuştu.