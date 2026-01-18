Haberler

Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Atina'nın hızlanan silahlanma politikasının arkasındaki gerekçeyi açık açık söyledi. Türkiye'yi işaret eden Georgiadis hedeflerinin "Ankara'dan tehdit algılamayacak kadar güçlü bir Yunanistan" olduğunu söyleyerek, Atina'nın askeri hamlelerinin doğrudan Türkiye merkezli olduğunu kabul etti.

  • Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Yunanistan'ın Türkiye'yi yakalamak için sessiz ama güçlü bir silahlanma hamlesi yürüttüğünü açıkladı.
  • Georgiadis, Yunanistan'ın tek hedefinin Türkiye'den tehdit edilmeyecek kadar güçlü olmak olduğunu belirtti.
  • Yunanistan, ABD'den F-35 savaş uçakları, Fransa'dan Rafale savaş jetleri ve fırkateynler sipariş etti ve İsrail'le İHA, hava savunma sistemleri ve füzeler için anlaşmalar imzaladı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin dünyada ses getiren başarılı savunma sanayi adımları sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SESSİZ AMA GÜÇLÜ İLERLİYORUZ"

Atina'nın savunma sanayi hamleleriyle, Türkiye'yi yakalamak istediğini söyleyen Georgiadis, Yunanistan'ın silahlanma hamlelerini "sessiz ama güçlü" olarak nitelendirdi.

Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruzYunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis.

"TEK HEDEFİMİZ ANKARA'DAN GÜÇLÜ ATİNA"

Georgiadis, "Tek bir hedefimiz var; o da Türkiye'den tehdit edilmeyecek kadar güçlü bir Yunanistan... yani Ankara'dan güçlü Atina." dedi.

"UZUN VADELİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Atıkları adımların geçici olmadığını belirten Yunan Bakan, bu politikanın uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu belirterek, ülkenin bölgedeki konumunu güçlendirmeyi ve ulusal çıkarları korumayı hedeflediğini kaydetti.

Yunanistan, Türkiye'yle baş etmek için ABD'den F-35 savaş uçakları, Fransa'dan Rafale savaş jetleri ve fırkayteynler sipariş etmişti. Atina, İsrail'le de İHA, hava savunma sistemleri ve çeşitli füzelerle alakalı anlaşmalar imzaladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yaniii. Hem kucumsendigi gibi yerlerinde saymiyorlar... Adalara da asker dolduruyorlar, abd den de destek aliyorlar...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Kaya:

Biz o sesi duyuyoruz bir gün gelecek siz de duyduğumuzu anlayacaksınız…

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürk:

bunlar her fırsata türkiye diyor bence bunların kaşıntısı var kaşınıyorlar kaşıntının tek çaresi kaşımak

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Salak insanlar bunlar avrupadakilerin ağzına bakıp yine horc üstüne borç. Bu sefer Avrupa'daki kurtaramayacak onlari

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Türk halkının da silahlanması kolaylaştırılmalıdır!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Gerek yok ihtiyaç halinde ordumuz herkesin uzun namlulu silâhını ve fazlası ile mühimmatını verir ..

yanıt1
yanıt0

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli

O ilimizde üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli

O ilimizde üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli