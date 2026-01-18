Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Atina'nın hızlanan silahlanma politikasının arkasındaki gerekçeyi açık açık söyledi. Türkiye'yi işaret eden Georgiadis hedeflerinin "Ankara'dan tehdit algılamayacak kadar güçlü bir Yunanistan" olduğunu söyleyerek, Atina'nın askeri hamlelerinin doğrudan Türkiye merkezli olduğunu kabul etti.
- Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Yunanistan'ın Türkiye'yi yakalamak için sessiz ama güçlü bir silahlanma hamlesi yürüttüğünü açıkladı.
- Georgiadis, Yunanistan'ın tek hedefinin Türkiye'den tehdit edilmeyecek kadar güçlü olmak olduğunu belirtti.
- Yunanistan, ABD'den F-35 savaş uçakları, Fransa'dan Rafale savaş jetleri ve fırkateynler sipariş etti ve İsrail'le İHA, hava savunma sistemleri ve füzeler için anlaşmalar imzaladı.
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin dünyada ses getiren başarılı savunma sanayi adımları sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"SESSİZ AMA GÜÇLÜ İLERLİYORUZ"
Atina'nın savunma sanayi hamleleriyle, Türkiye'yi yakalamak istediğini söyleyen Georgiadis, Yunanistan'ın silahlanma hamlelerini "sessiz ama güçlü" olarak nitelendirdi.
"TEK HEDEFİMİZ ANKARA'DAN GÜÇLÜ ATİNA"
Georgiadis, "Tek bir hedefimiz var; o da Türkiye'den tehdit edilmeyecek kadar güçlü bir Yunanistan... yani Ankara'dan güçlü Atina." dedi.
"UZUN VADELİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Atıkları adımların geçici olmadığını belirten Yunan Bakan, bu politikanın uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu belirterek, ülkenin bölgedeki konumunu güçlendirmeyi ve ulusal çıkarları korumayı hedeflediğini kaydetti.
Yunanistan, Türkiye'yle baş etmek için ABD'den F-35 savaş uçakları, Fransa'dan Rafale savaş jetleri ve fırkayteynler sipariş etmişti. Atina, İsrail'le de İHA, hava savunma sistemleri ve çeşitli füzelerle alakalı anlaşmalar imzaladı.