Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Malezya'da

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, uluslararası yükseköğretim iş birliklerini geliştirmek ve küresel konuları akademik zeminde değerlendirmek amacıyla Malezya'yı ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in ev sahipliğinde, Yükseköğretim Bakanlığı ile Malezya İslami Anlayış Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Jeopolitik Kriz Zamanlarında Müslüman Birliği' konulu Malaysia MADANI Akademisyenler Forumu'na katıldı. Farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının yer aldığı platformda, İslam dünyasında dayanışmanın güçlendirilmesi, çok yönlü iş birliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir perspektif oluşturulmasına yönelik konular ele alındı.

Malezya ziyareti kapsamında, Malezya-Türkiye Liderlik Programı'na da katılan Özvar, burada yaptığı konuşmaya, ateşkes taahhütlerine rağmen İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım niteliğindeki saldırıları en güçlü şekilde kınadığını ifade ederek başladı. Özvar, "Bu vahşet karşısında sessiz kalan ve insanlığın gerektirdiği en temel adımları dahi atmayan güçleri de ayrıca kınıyorum" dedi.

Son yıllarda yükseköğretim alanında dünya genelinde derin, çok boyutlu ve kapsamlı değişimlere tanıklık edildiğini belirten Özvar, dijital teknolojilerdeki hızlı gelişmelerin, yapay zekanın eğitim ve araştırma üzerindeki artan etkisinin, yeşil dönüşümün, artan küresel rekabet ve iş gücü piyasalarındaki köklü değişimlerin üniversitelerin rol ve sorumluluklarını yeniden tanımladığını kaydetti.

'YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMLERİ YENİ NESİL SINAMALARLA KARŞI KARŞIYA'

"Yükseköğretim kurumları artık yalnızca bilginin üretildiği ve aktarıldığı yerler değildir, aynı zamanda toplumsal dönüşüme yön veren, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan, yeniliği destekleyen ve küresel sorunlara çözüm üreten stratejik aktörler haline gelmiştir" ifadelerini kullanan Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte, yükseköğretim sistemleri yeni nesil sınamalarla karşı karşıyadır. Mezun istihdamı, beceri uyumsuzluğu, hızla değişen meslekler, kalite güvencesi, uluslararası rekabet ve akademik üretkenliğin sürdürülebilirliği gibi konular, üniversiteler ve politika yapıcılar açısından önemli gündem başlıklarıdır. Öte yandan, küresel etkileri olan yeni bölgesel askeri çatışmalar yalnızca askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda değil, yükseköğretim alanında da ciddi zorluklar doğurmaktadır. Bu tür çatışmaların üniversiteler, araştırmacılar, öğrenciler ve uluslararası akademik iş birlikleri açısından önemli sorunlar yarattığı açıktır. İsrail ve ABD tarafından başlatılan İran'a yönelik saldırılar, yalnızca küresel bir enerji krizini tetikleme riski taşımakla kalmamakta; aynı zamanda küresel yükseköğretim topluluğu açısından da ciddi sonuçlar doğurma potansiyeli taşımaktadır. Özellikle, nispeten daha az gelişmiş ülkelerden gelen öğrenciler ve akademisyenler, küresel yükseköğretime erişimde daha büyük engellerle karşılaşabilir. Bu tür kısıtlamalar, üniversitelerin kapsayıcı misyonunu zayıflatacak ve mevcut küresel eşitsizlikleri daha da derinleştirecektir. Artık bu zorlukların yalnızca geleneksel yöntemlerle ele alınması mümkün değildir. Yükseköğretimde değişen tablo, daha esnek, yenilikçi ve bütüncül yaklaşımları gerekli kılmaktadır."

Özvar, Türkiye ile Malezya arasındaki köklü dostane ilişkilerin, yükseköğretim alanındaki iş birlikleriyle daha da güçlendiğini ve kurumsallaştığını söyledi.

'İKİ TEMEL İLKE: İŞ BİRLİĞİ VE REKABET'

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye-Malezya Yükseköğretim Ortak Komitesi 2'nci Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada da yükseköğretimin 'geleceği şekillendirmede merkezi bir rol oynadığı' konusunda ortak bir anlayışa sahip olunduğunu bildirdi. "Bu alan yalnızca akademik değişimden ibaret değildir aynı zamanda yenilik, ekonomik kalkınma ve küresel etkileşime katkı sağlayan stratejik bir alandır" diyen Özvar, bu bağlamda üniversitelerin ve araştırma kurumlarının kilit aktörler olduğunu aktardı.

Yükseköğretim Kurulu olarak üniversiteleri Malezyalı paydaşlarıyla daha aktif iş birlikleri kurmaları yönünde teşvik etmeye devam ettiklerini kaydeden Özvar, ortak araştırma projeleri, akademik hareketlilik ve kurumsal ortaklıkların daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Aynı zamanda akademik iş birliklerinin, iki ülkenin stratejik öncelikleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Özvar, "Gelişen teknolojiler, dijital dönüşüm ve küresel akademik ortamın değişen dinamikleri; bizlerin vizyoner ve esnek hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. Yaklaşımımız iki temel ilke üzerine kuruludur: iş birliği ve rekabet. Bu iki unsur, yükseköğretim ve araştırmada mükemmeliyete ulaşmanın vazgeçilmez şartlarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin, Türkiye ve Malezya'nın yükseköğretim, araştırma ve inovasyon alanlarında iş birliğini derinleştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Özvar, "Üniversitelerimiz arasındaki kurumsal ortaklıkları güçlendirme, akademik ve öğrenci hareketliliğini artırma, ortak araştırma girişimlerini destekleme ve küresel eğilimlerle uyumlu yeni iş birliği alanları geliştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu çabalar yalnızca akademik ilişkilerimizi güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki daha geniş stratejik ortaklığa da katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Toplantının ardından iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. Akademik Değişim; Burs ve Eğitim Programları; Ortak Programlar ve Diploma İş Birliği; Teknoloji Transferi ve Ar-Ge; Ortak Etkinlikler Ortak Araştırma Programları; Kalite Güvencesi ve Akreditasyon; Dil ve Kültür Programları; Kültürel Miras ve Dijitalleşme; Edu Turizm ve Tanıtım ile Uluslararası Programlar konularını içeren mutabakat metni Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry ABD Kadir tarafından imzalandı.

Özvar'a ziyaretinde Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, rektörler ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı