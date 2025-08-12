Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti

New York Metrosu'nda korkunç bir olay yaşandı. Yoğun kalabalık arasında, bir adam tren ile peron arasına sıkıştı. Olay, metro istasyonunda bulunan yolcuları adeta şok etti; herkes yaşananları donup izledi.

Görgü tanıklarının anlattığına göre, adam trenin istasyona giriş yaptığı sırada bir anda dengesini kaybederek raylar ile peron arasındaki boşluğa düştü. Hızla yaklaşan trenin arasında kalan adam, çevredeki insanların yardımıyla hemen kurtarıldı. Ancak o anlar, metro istasyonunda bulunanlar için kabusa dönüştü.

Hızla olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri, adamı raylardan çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Şans eseri adamın hayati tehlikesi bulunmazken, yaşanan bu korku dolu anlar metro seferlerini bir süre durdurdu.

Olay sırasında metrodaki yolcular büyük panik yaşarken, bazıları cep telefonlarıyla yaşanan anları kaydetti. Videolar sosyal medyada hızla yayıldı ve metro güvenliği konusunda tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Yetkililer, bu tür kazaların önüne geçmek için platformlarda daha sıkı güvenlik önlemleri alınacağını ve yolcuların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca metro kullanıcılarına, peron çizgisinin gerisinde durmaları ve trenlerin giriş çıkış anlarında dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Bu korkutucu olay, metro yolculuklarında güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.