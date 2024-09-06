Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Tarihi Gerçeklere Dikkat Çekti

RESMİ temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, dijital medyada tarihin senaryolarla değiştirilmeye çalışıldığını vurgulayarak, "Enosis de EOKA çetelerinin de yaptığı mezalim de tarihin sayfalarında duruyor. İnsanların hafızalarında duruyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, tarihi gerçekler ortada" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de Başbakan Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ziyaretinin amacı ve programına ilişkin açıklama yapan Yılmaz, dijital medyada kara propaganda yapılarak, tarihi gerçeklerin senaryolarla değiştirilmeye çalışıldığını belirtti. Yılmaz, tarihi gerçeklerin ortada olduğunun altını çizerek, "Son dönemde dijital medya kanallarında da bir kara propaganda yapma çabası var. Tarihi gerçeklerin üstünü, senaryolarla örtmeye çalışanlar var. Ama hiçbir senaryo, hiçbir kurgu, tarihi gerçeklerin üstünü örtemez. Enosis de EOKA çetelerinin de yaptığı mezalim de tarihin sayfalarında duruyor. İnsanların hafızalarında duruyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, tarihi gerçekler ortada. Barış Harekatı'yla birlikte 50 yıllık bir huzur ve güven ortamında KKTC'miz. Hem Türk tarafı hem Rum tarafı aslında. İki taraf da 50 yıldır bir huzur ortamını yaşıyor. Bu huzur ortamı içinde olmasaydık. Barış Harekatı olmasaydı, bugün Gazze'de yaşananların bir benzerini bu adada yaşanmayacağının garantisini kimse veremez. Geçmişte yaşanan hadiseler bunun en açık delilleridir. Bir kez daha Barış Harekatı'nı yapanları, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla minnetle anıyoruz. Bugün huzur içinde yaşıyorsak, istikrar içinde yaşıyorsak, ülkelerimizi büyütüyorsak, geçmişte yapılan fedakarlıklarla bunu başarıyoruz" dedi.

'ENERJİ ARZI KONUSUNA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin güvenliği ve kalkınması kapsamında enerji arzı konusuna çok önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türkü ile aramızdaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirmek için buradayız. Ziyaretim kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla bir araya gelerek, gündemimizdeki projeler, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi ve Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler başta olmak üzere ortak gelecek vizyonumuzu değerlendireceğiz. 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması bildiğiniz gibi yürürlüğe girdi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Anlaşma kapsamında ilk teknik heyet kararımızı Ağustos ayı içinde aldık. Bu kapsamda aktarılması öngörülen kaynakları aktardık. Geçen sene olduğu gibi bu sene de kaynak kullanımında önceliklendirme yaparak, tasarruf ve verimliliği artıracak bir yaklaşım belirledik. Bunun takibini de hep birlikte yapıyoruz. İş birliğini daha etkin işletecek konulara özellikle odaklanıyoruz. Ziyaretimiz kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen tüm siyasi partilerin katılımıyla 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Enerji Arz Güvenliği' başlıklı bir istişare toplantısını da bugün yapacağız. Burada siyaset üstü bir konu olan enerji arz güvenliğiyle alakalı olarak sorunları, ihtiyacı ve çözümü birlikte tespit ederek hızlı bir şekilde sürdürülebilir sonuçlara nasıl ulaşacağımıza bakacağız. Kıbrıs'ta enerji arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması, ülkenin ekonomik kalkınmasının ve stratejik bağımsızlığının temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir bir enerji altyapısı, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki büyüme ve refahın da güvencesi niteliğindedir. Bu nedenle enerji arzı konusunda Kıbrıs'ın güvenliği ve kalkınması açısından çok büyük önem veriyoruz."

YENİ GİRNE ASKERİ HASTANESİ

Yılmaz, Yeni Girne Askeri Hastanesi'nin açılışına çok az bir zaman kaldığını, ayakta tedavi ve muayene için protokol imzalanacağını ifade ederek, "Sayın Başbakan ile açılışına çok az bir zaman kalan Yeni Girne Askeri Hastanemizin ilk etapta ayakta tedavi ve muayene hizmetleriyle sınırlı olarak KKTC'li vatandaşlarımıza ve burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın kullanımına açılmasına yönelik bir protokolü imzalayacağız" dedi.

KKTC'Lİ ŞEHİT VE GAZİ HAKLARI

Yılmaz, Barış Harekatı'nda şehit olan KKTC vatandaşlarının aileleri ve gazilere, Türkiye'deki gazi ve şehit yakınlarına tanınan haklara benzer hakların tanınmasına ilişkin protokolün de imzalanacağını belirtti. Yılmaz, açıklamasında, "1974 Barış Harekatı'nda şehit olan KKTC vatandaşlarının yakınlarıyla, gaziler ve gazi yakınlarına Türkiye'de gazi ve şehit yakınlarına tanınan haklara benzer hakların tanınmasına ilişkin bir protokol imzalayacağız. Böylece KKTC vatandaşı şehit yakını ve gazilerimiz, sosyal tesislerden yararlanma hakkı, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs önceliği gibi hak indirim ve muafiyetten yararlanmış olacaklar. Aslında bizim gönlümüzde birbirinden hiç farkı olmayan ve Barış Harekatı'nda silah arkadaşlarıyla beraber kahramanca çarpışan KKTC'li şehit ve gazilerimiz ve mücahitlerimizin emanetlerine de benzer hakları tanımış olacağız. Bu vesileyle tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza minnet duygularımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE CUMHURİYET MECLİSİ BİNALARI

Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının inşaatının sürdüğünü ve hızlandığını vurgulayarak, "Yine yapımı hızla devam eden ve KKTC'nin adaya damgasını vuracağı projelerden biri olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları inşaat alanında da bugün incelemelerde bulunacağız. Çok büyük bir proje, ben her geldiğimde gitmeye çalışıyorum. Son dönemlerde de çok hızlandığını biliyorum. Bir dönem sordum, 900 işçi çalışıyor dediler. O kadar büyük bir şantiyeden bahsediyoruz. İnşallah en kısa sürede de tamamlamayı öngörüyoruz" dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE İSTİKRARIN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Doğu Akdeniz'de istikrarın öneminin bir kez daha anlaşıldığını, Türkiye'nin KKTC'nin siyasi duruşunu desteklediğini belirterek, "Son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeler, Doğu Akdeniz'de istikrarın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Her zaman ifade ettiğimiz üzere Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen, eşitlik ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecine geçilmesi söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın her fırsatta altını çizdiği bu hususlarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün gücümüzle Kıbrıs Türkünün yanında olduğumuzu, bu siyasi duruşu en güçlü şekilde desteklediğimizi ifade etmek isterim. Bu haklarınız asgari tezahürü olarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı izolasyonun son bulması, KKTC ile doğrudan uçuşlar ve doğrudan ticaretin başlatılması gerekmektedir. Ayrıca Sayın Tatar'ın yabancı muhataplarla doğrudan temaslarda bulunmasına engel çıkarılmasına da son verilmelidir. Biz Türkiye olarak uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya devam edecek ve KKTC'ye desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yılmaz, yarın (7 Eylül) sabah Kapalı Maraş'ta KKTC vatandaşlarıyla bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.