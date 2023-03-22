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Yılanın karnını yaran köylü, büyük şok yaşadı! Hayvanlarından biri kayıptı

Dünya Haberleri

Brezilya'nın Amazon ormanlarına yakın Povoado Santo Antonio bölgesinde, köylüler yakaladıkları 6 metre uzunluğundaki yılanın karnını yardı. Köylüler, yılanın karnında koyun görünce büyük şok yaşadı.

Köylüler ağacın gölgesinde dinlenen boğa yılanın karnını şişmiş bir şekilde görünce durumdan şüphelendiler. Köy halkı hayvanlardan bir tanesini yediğinden şüphe edince, yılanın karnını yardı.

KOYUN YUTMUŞ

Bir çoban yılanın başını tutarken diğer çoban yılanın karnını yardı. Çobanlar yılanın karnını yararken koyunun bacaklarının dışarı çıktığı görüldü.

YEDİKLERİNİ HAZMETMESİ 5 GÜN SÜRÜYOR

Bir yılanın yediklerini hazmetmesi beş gün sürdüğü için ölü koyunun cesedinden herhangi bir eksilme olmadı.

Yılanın karnını yaran köylü, büyük şok yaşadı! Hayvanlarından biri kayıptı

Yılanın karnını yaran köylü, büyük şok yaşadı! Hayvanlarından biri kayıptı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

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