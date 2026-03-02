Haberler

"Yenilmez Uçak" Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var
Güncelleme:
Kuveyt semalarında görev yapan ABD'ye ait "yenilmez" lakaplı F-15 motoru alev aldıktan sonra düştü; pilot fırlatma koltuğuyla kurtarıldı. Dost ateşi ihtimali gündeme gelirken İran uçağı kendisinin vurduğunu iddia etti. Kuveyt Ordusu ise ABD'ye ait birkaç savaş uçağının düştüğünü ve tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu açıkladı.

  • ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağı Kuveyt hava sahasında motoru alev alarak düştü.
  • Uçak düştüğünde pilot fırlatma koltuğu kullanarak kurtuldu ve yaralı halde hastaneye götürüldü.
  • Uçağın düşme nedeni hakkında Kuveyt kaynakları dost ateşi, İran ise kendi hava savunma unsurlarının vurduğu iddialarını öne sürdü.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın sürdüğü bir dönemde, Kuveyt semalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyaca "yenilmez uçak" olarak bilinen ABD'ye ait F-15 savaş uçağı motoru alev aldıktan sonra düştü. Olay, savaş hattının Körfez'e doğru genişlediğini gösteren kritik bir kırılma olarak değerlendiriliyor.

F-15 "YENİLMEZ" DEDİKODULARINI SALLADI

ABD'nin en kıdemli avcı uçaklarından olan ve bugüne dek hiçbir hava-hava muharebesini kaybetmediği ifade edilen F-15, Kuveyt hava sahasında görevdeyken motoru alev aldı ve hızla irtifa kaybederek düştü. Uçağın enkazının saldırı alanında yanmış halde olduğu, uçuş verilerinde büyük bir arıza kaydı bulunduğu öğrenildi.

PİLOT SON ANDA KURTULDU

Olayın en canlı tanıklığı, pilotun son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılması oldu. Ortaya çıkan görüntülerde, pilotun paraşütle yere iniş yaptığı, yaralı halde bir aracın arkasına alınarak sahra hastanesine götürüldüğü görüldü. Pilotun hayatta olduğu ancak durumunun ciddi olduğu aktarılıyor.

NEDEN DÜŞTÜ? İDDİALAR ÇELİŞİYOR

Olayın nedeni konusunda taraflar arasında çarpıcı çelişkiler var:

- Kuveyt kaynakları ve bazı Batılı istihbarat çevreleri, uçağın düşürülmesinin dost ateşi — yani Kuveyt tarafından yanlışlıkla atılan bir hava savunma füzesinden kaynaklandığını öne sürüyor. Bu senaryoya göre Kuveyt'in hava savunma sistemleri, savaşın yoğunlaştığı bu dönemde tehdit algılamasında kritik bir hataya yol açtı.

- İran ise, uçağın doğru bir şekilde vurulduğunu iddia ediyor. Tahran'dan yapılan açıklamada, İran'a ait hava savunma unsurlarının Kuveyt semalarında tespit edilen bir ABD savaş uçağını hedef alarak düşürdüğü ileri sürüldü. İran kaynakları, bu operasyonun İran'ın egemen hava sahasını savunma iddiasıyla yapıldığını belirtti.

Her iki iddianın da resmi olarak doğrulanmadığı, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kuveyt Savunma Bakanlığı'nın henüz net açıklama yapmadığı belirtiliyor.

KUVEYT ORDUSUNDAN AÇIKLAMA VAR

Yaşanan olay gündeme bomba gibi düşerken beklenen açıklama Kuveyt Ordusu'ndan geldi. Yapılan açıklamada "ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu" ifadeleri yer aldı.

SAVAŞIN GENİŞLEYEN CEPHESİ

Bu gelişme, İran ile ABD arasında süren çatışmanın sadece doğrudan cephe hattıyla sınırlı kalmayıp Körfez hava sahasına kadar yayıldığını gösteriyor. Kuveyt, ABD'nin bölgedeki önemli askeri üslerinden biri olarak biliniyor ve bu tür bir olay, savaşın risk haritasını yeniden çiziyor.

Uzmanlar, F-15 gibi askeri semboller üzerinden yaşanan bu düşürme olayının, taraflar arasında yanlış hesaplara, kontrolden çıkan çatışma risklerine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com
