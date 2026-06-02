Haberler

KKTC'den Ebola virüsüne karşı yeni tedbirler

KKTC'den Ebola virüsüne karşı yeni tedbirler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Ebola virüsüne ilişkin tanı ve tedavi süreçlerine yönelik kararları duyurdu. Tanı için örnekler Türkiye'ye gönderilecek.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Ebola virüsüne ilişkin tanı ve tedavi süreçlerine yönelik alınan kararları duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Ebola virüsüne ilişkin açıklama yaparak, hastalığın tanı ve tedavi süreçlerine yönelik alınan kararları bildirdi. Komitenin açıklamasında, Ebola'nın nadir ancak hayatı tehdit edebilen bulaşıcı bir viral enfeksiyon olduğu vurgulanarak, enfekte hayvanlardan ve insan vücut sıvılarından bulaşabildiği kaydedildi. Açıklamada, hastalığın belirtileri arasında ateş, üşüme, titreme, baş ile kas ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal ve döküntünün yer aldığı ifade edildi.

İlerleyen evrelerde ise mukozal kanamalar, septik şok ve çoklu organ yetmezliği gelişebileceği, hastalığın ölümle sonuçlanabileceği belirtildi. Komite, Ebola virüsünün tanısının konulabilmesi amacıyla alınan örneklerin, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderilmesine karar verildiğini bildirdi.

KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, uluslararası sağlık kuruluşlarının konuya ilişkin açıklama ve kararlarını yakından takip etmeyi sürdürdüğünü vurgulayarak, ek tedbirlerin alınmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil

Çok konuşulacak liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Böylesi görülmedi! Ülkenin başkenti bir gecede yangın yerine döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yeraltı' sezon finali yaptı, soluğu Bodrum'da alan Devrim Özkan jetsurfte hünerlerini sergiledi

Hünerlerini bu kez bambaşka bir alanda sergiledi

AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

3 top dondurmaya verdiği paraya isyan etti
Tarkan ücretsiz konser verecek

Ücretsiz konser verecek! Tarih de, şehir de belli oldu
Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan fırçası! İki lider arasında son dönemin en gergin görüşmesi

Müttefikler arasında deprem! Telefonu açıp resmen fırça attı
Putin'in hedefi ölümsüzlük! 26 milyar dolarlık projeyi başlattı

İnsanlığın geleceğine oynuyor! Milyarca dolarlık projeyi başlattı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti

42 yıllık kulübümüz ismini değiştirdi