Haberler

Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı

Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir kadının, düğün gecesinden ertesi sabahın ilk ışıklarına kadar eşiyle yaşadığı anları adım adım sosyal medyada paylaşması mahremiyet tartışması başlattı; tıklanma uğruna özel hayatın hiçe sayıldığını belirten kullanıcılar, "Bir insan neden evlendiği geceyi paylaşır?" ve "Sizinle aynı çağa denk geldiğim için kendime acıyorum" sözleriyle paylaşıma sert tepki gösterdi.

  • Bir kadın, düğün gecesinden ertesi sabaha kadar eşiyle yaptıklarını sosyal medyada anbean paylaştı.
  • Paylaşım, mahremiyet sınırlarının aşılması olarak değerlendirilerek büyük tepki topladı.

Sosyal medya platformlarında "tıklanma" ve "etkileşim" uğruna paylaşılan içeriklerin sınırları, kullanıcılar arasında yeni bir tartışma konusu oldu. Son olarak bir kadının, eşiyle hayatını birleştirdiği düğün gecesinden başlayarak ertesi sabahın ilk ışıklarına kadar geçen süreci, tüm detaylarıyla sosyal medya hesabından anbean paylaşması tepki çekti. 

ADIM ADIM DÜĞÜN GECESİ PAYLAŞIMI

Genç kadının, evlendiği gece eşiyle birlikte yaptıklarını, hazırlıklarını ve özel anlarını bir içerik haline getirerek takipçilerinin beğenisine sunması kısa sürede viral oldu. Ancak paylaşım, beklenilenin aksine tebrik mesajlarından ziyade devasa bir eleştiri ve tepki dalgasına yol açtı.

"BU SİZİN ÖZELİNİZ DEĞİL Mİ?"

Çiftin hayatlarının en özel gecesini bu denli gözler önüne sermesini "mahremiyet sınırlarının aşılması" olarak değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın altına adeta sitem dolu yorumlar yağdırdı. Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları şu şekilde öne çıktı:

  • Bir insan neden evlendiği geceyi paylaşır ya?
  • Sizin gibi varlıklarla aynı çağa denk geldiğim için kendime acıyorum.
  • Allah akıl fikir versin.
  • Bu sizin özeliniz değil mi?

İşte o paylaşımlar; 

Kaynak: Haberler.com
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil

Çok konuşulacak liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı
Gece yarısı tabelalar değişti! Benzin ve motorine indirim geldi

Depoyu doldurmadan önce bakın! Gece yarısı tabela yine değişti
Yüksek ses tartışması! Komşusunun evine otomatik tabancayla ateş açtı

Bahçeye inip komşusunun evini taradı! Sebebi pes dedirtti
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

3 top dondurmaya verdiği paraya isyan etti
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Böylesi görülmedi! Ülkenin başkenti bir gecede yangın yerine döndü
Tarkan ücretsiz konser verecek

Ücretsiz konser verecek! Tarih de şehir de belli oldu
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum

Milli maç sonrası olay transfer itirafı: İstanbul'da yaşamak istiyorum