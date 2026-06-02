Haberler

İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da tecavüz ve cinayet suçlarından idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi. 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz suçundan hüküm giyen iki kişi ile 10 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ederek öldüren bir mahkum idam edildi. İdam cezalarının sıkça uygulandığı İran'da, son dönemde farklı suçlardan verilen ölüm cezalarının infaz edilmesi uluslararası kamuoyunda da tartışılmaya devam ediyor.

İran'da tecavüz ve cinayet suçlarından idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi. Son yıllarda idam cezalarının sıkça uygulandığı ülkede, iki ayrı davada haklarında ölüm kararı verilen mahkumlar sabah saatlerinde idam edildi.

İKİ AYRI DOSYADA 3 İDAM

İran'da tecavüz ve cinayet suçlarından hüküm giyen 3 mahkumun idam cezası infaz edildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Kürdistan eyaletine bağlı Korve kenti ile Gilan eyaletinin Reşt şehrinde gerçekleştirilen infazlar, Yüksek Mahkeme tarafından onanan kararların ardından uygulandı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ SUÇUNDAN İDAM

Korve kentinde 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettikleri gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Hasan Tahmasebi ile Kuhyar Abbasi'nin cezaları infaz edildi.

Haklarındaki kararın kesinleşmesinin ardından iki mahkum sabah saatlerinde idam edildi.

ÇOCUĞA TECAVÜZ VE CİNAYETTEN İDAM

Gilan eyaletinin Reşt kentinde ise 10 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ederek öldürdüğü belirtilen Behnam Nimeti hakkındaki idam kararı uygulandı.

Yetkililer, mahkumun cezasının yargı sürecinin tamamlanmasının ardından infaz edildiğini duyurdu.

İRAN'DA İDAM CEZALARI GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

İran, idam cezasını en sık uygulayan ülkeler arasında yer almaya devam ediyor. Ülkede cinayet, tecavüz, uyuşturucu kaçakçılığı ve bazı güvenlik suçları için ölüm cezası uygulanabiliyor.

Son dönemde farklı suçlardan verilen idam kararlarının peş peşe infaz edilmesi, uluslararası kamuoyunda da tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı

"Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÇOK GÜZEL SÜPER YAPMAYA NİYETİ OLAN BAŞINA GELECEĞİ GÖRSÜN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Travis Scott geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi

Ünlü rapçi geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu

ASELSAN'dan A Milli Takım'a dev destek
Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

Dananın kuyruğu kopuyor!

Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
KKTC'den Ebola virüsüne karşı yeni tedbirler

KKTC'den ölümcül virüse karşı yeni tedbirler
Uzak Şehir'de şok veda! Önce öpüştü sonra ölüme gönderdi

Diziye böyle veda etti! Önce öpüştü sonra planını devreye soktu