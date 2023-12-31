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Yeni Zelanda 2024 yılına girdi

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Yeni yıla ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda yeni yılı, Sidney Köprüsü üzerinde ışık gösterisi ve Sky Tower'da havai fişek gösterisi ile karşıladı.

2024'e ilk ülke Yeni Zelanda oldu. 2024'ü görkemli bir şekilde karşılayan ülkede saatler gece yarısını gösterdiğinde ışık ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA YENİ YILA GİRDİLER

Dünyanın bir ucunda ülkeler yeni yılı karşılamaya başladı. Yeni Zelanda, 2024'e binlerce kişinin geri sayımının ardından "merhaba" dedi. 2024'ün ilk dakikalarına TSİ 14.00'da havai fişek gösterisi ile giren Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024'ü büyük bir coşkuyla karşıladı.

Yeni Zelanda 2024 yılına girdi

İNSANLAR SOKAKLARI DOLDURDU

Sidney kentinde, kutlamaların izleneceği yerler sabah saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Kentin sembollerinden biri olan Sidney Köprüsü üzerindeki havai fişek gösterilerini izlemek için gelenler, alanda yerlerini aldı.

Yeni Zelanda 2024 yılına girdi

Yeni Zelanda 2024 yılına girdi

Yeni Zelanda 2024 yılına girdi

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Yeni Zelanda Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Kadir:

Allah (C.C.)'a karşı isyanların en şiddetli şekilde işleneceği gün bugündür, İsyan demek haramın işlenmesi demektir. Kendinizi isyankarlardan ayırın, Rabbim ben onlardan uzağım diyelim. Azıcık ayet okuyun, geçmiş kavimlerin hatalarını yapmayalım

Yanıtla36
Test iOSMobil-IOS:

Cexecexe cededee

Yanıtla61
Serafettin OruçMobil-IOS:

Deneme iOS

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