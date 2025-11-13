Haberler

Yeni köprü açıldıktan haftalar sonra çöktü: Dev beton bloklar nehre düştü

Güncelleme:
Çin'in Sichuan eyaletindeki Hongqi Köprüsü, bu yıl tamamlanmasının ardından çöktü. Köprünün çevresindeki yamaç ve yollarda çatlaklar oluştuğu için trafiğe kapatılmıştı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadan gerçekleşen çöküş, büyük toz bulutlarıyla dağ manzarasını kapladı. Yetkililer, çöküşün nedenini araştırıyor. Çin, altyapı projelerinde büyük ilerlemeler kaydetmiş olsa da, köprü çökmeleri sık yaşanan bir sorun olmaya devam ediyor.

  • Çin'in Sichuan eyaletindeki Hongqi Köprüsü, açıldıktan kısa süre sonra çöktü ve beton bloklar nehre düştü.
  • Köprünün çöküşünde ölen veya yaralanan olmadı.
  • Yetkililer çöküş nedenini araştırıyor.

Çin'in Güneybatı bölgesinde yeni yapılan bir köprünün nehre çöktüğü anlar kameraya yansıdı. Beton bloklar devrilerek nehre düştü.

Sichuan eyaletindeki Hongqi Köprüsü, yaklaşık 760 metre uzunluğunda ve bu yıl tamamlanmıştı. Ancak Pazartesi günü polis, köprünün çevresindeki yamaç ve yollarda çatlaklar oluştuğu için trafiğe kapattı. Dağ yamacındaki zemin bozulmuş ve küçük toprak kaymaları köprünün sağlamlığını tehlikeye sokmuştu.

Köprü çökse de olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çöküş anını gösteren videolarda, sakin dağ manzarası ve parlayan nehir, köprünün devrilmesiyle birlikte büyük toz bulutlarıyla kaplandı. Beton plakalar birbirinin üstüne düşerek dağın yamaçlarından nehre doğru devrildi. Köprünün sadece yarısı ayakta kaldı.

Yetkililer hâlâ çöküşün nedenini araştırıyor. Son yıllarda Çin'de köprü çökmeleri sık yaşanan bir sorun oldu. Örneğin 2024'te Shaanxi eyaletinde bir otoyol köprüsü kısmen çökmüş ve 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin, altyapı projelerinde büyük ilerlemeler kaydetmiş olsa da, bu tür olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl açılan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, dünyanın en yüksek köprüsü olarak dikkat çekiyor. Nehirden yaklaşık 625 metre yükseklikte olan bu köprü, vadinin iki yakası arasındaki yolculuk süresini bir saatten sadece birkaç dakikaya indirecek.

Projeye 2022'de başlandı ve yaklaşık 283 milyon dolara mal oldu. Köprü tamamlandığında hem turizmi canlandırması hem de yerel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor. Bölge, dağlık yapısı nedeniyle dünyadaki en yüksek köprülerin neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor.

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

title
