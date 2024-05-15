Yeni Kaledonya'da, Fransız parlamentosunun ülkedeki Fransız vatandaşlarına daha fazla oy hakkı tanıması kararı sonrası çıkan olaylarda 2 kişi öldü

Yeni Kaledonya'da, Fransız parlamentosunun ülkedeki Fransız vatandaşlarına daha fazla oy hakkı tanıması kararı büyük çapta protesto ve isyanlara neden oldu. Bu olaylar sonucunda en az iki kişi yaşamını yitirdi ve yüzlerce kişi yaralandı.

Protestolar, Pazartesi gecesi şiddete dönüştü; insanlar araçları ateşe verdi, binaları yaktı ve polis karakollarına saldırdı. Avustralya ve Fiji arasında yer alan ve 19. yüzyıldan bu yana Fransız toprağı olan adada, 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli olaylar yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu durum üzerine Çarşamba günü acil bir savunma ve ulusal güvenlik toplantısına başkanlık etmek için bir ziyareti iptal etti. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Macron'un önceden Çarşamba sabahı kuzeybatı Fransa'daki Normandiya'ya seyahat etmeyi planladığını açıkladı.

Şiddet olayları, Paris'teki yasa koyucuların Yeni Kaledonya'da en az on yıldır yaşayan Fransız vatandaşlarına bölge seçimlerinde oy hakkı tanınmasını 351'e karşı 153 oyla kabul etmelerinin ardından patlak verdi. Yasa koyucular, bu değişikliğin demokratik olarak adil olduğunu savundular.

Ancak bu karar, birçok yereli öfkelendirdi; yerel halk, bu durumun Yeni Kaledonya'nın yerli Kanak halkının oy gücünü azalttığını ve onları marjinalize ettiğini belirtti.

Başkent Nouméa, Pazartesi gecesi şiddet içeren protestolarla sarsıldı, isyancılar ile sivil savunma grupları arasında birkaç silahlı çatışma yaşandı. Bu olaylar üzerine Fransız yetkililer Salı günü gece sokağa çıkma yasağı ve kamusal toplanma yasağı getirdi.

Yine de, Fransa'nın Yeni Kaledonya'daki Yüksek Komiserliği Çarşamba günü ciddi olayların devam ettiğini ve bir hapishane kaçış girişimi olduğunu bildirdi. Yüksek Komiser Louis Le Franc, "Bu durumun hemen durması gerekiyor. Şu anda bir kişi öldü, ama durmazsak kıyım olacak. Yeni Kaledonya için endişe ediyorum, karanlık saatler bizi bekliyor," dedi.

Fransız İçişleri Bakanı, yüzlerce kişinin, polis memurları da dahil olmak üzere olaylarda yaralandığını belirtti. Oylama sonrası Macron, şiddeti kınamaları ve sakinlik çağrısı yapmaları için Yeni Kaledonyalı temsilcilere bir mektup gönderdi.

Bağımsızlık yanlısı ana parti Ulusal Kanak ve Sosyalist Kurtuluş Cephesi (FLNKS), bu çağrıyı destekleyerek protestoculara yol bloklarını sonlandırmaları çağrısında bulundu.

Fransız medya kuruluşları, Pasifik'teki Fransız toprağındaki bu karışıklık konusunda endişe belirtiyor ve yetkililerin sakinlik çağrısını yineliyor.

Pazartesi günü başlayan olaylar nedeniyle şu ana kadar en az 130 kişi tutuklandı, yerel yetkililer bildirdi.

Yeni Kaledonya'nın yaklaşık 300.000 nüfusu var, bunun %40'ını yerli Kanak halkı oluşturuyor. 1998 Nouméa Anlaşması'yla Fransa, topraklara daha fazla siyasi özerklik verdi ve sadece o zamanki sakinlerin bölge ve meclis seçimlerinde oy kullanmasını sınırladı. O zamandan bu yana 40.000'den fazla Fransız vatandaşı Yeni Kaledonya'ya taşındı. Anlaşma, ülkenin geleceği üzerine üç referandum yapılmasına olanak tanıdı; bağımsızlık her seferinde reddedildi.