Yemen'deki Husiler, 2 büyük kargo gemisini batırdı ve mürettebatı Kaçırdı

Yemen'deki Husiler,birkaç gün içinde iki büyük kargo gemisini batırdı ve bazı mürettebat üyelerini kaçırdı. Bu saldırılar, Donald Trump'ın geçtiğimiz aylarda başlattığı yoğun askeri operasyonlara rağmen gerçekleşti.

İlk saldırı, Yunanistan'a ait "Eternity C" adlı gemiye yapıldı. Gemiye, patlayıcı yüklü insansız hava araçları, füze ve silahlarla saldırıldı. Gemi 3 gün süren saldırılar sonunda Çarşamba günü tamamen batarken, 4 denizci hayatını kaybetti. 6 kişi denizden sağ çıkarıldı, ancak Husi militanlar tarafından kaçırıldı.

Gemide toplam 25 kişi bulunuyordu. Bunların 21'i Filipinli, biri Rus denizciydi. Kurtarılanlar arasında 5 Filipinli ve 1 Hintli yer alıyor. Bir kişinin bacağını kaybettiği bildirildi.

Saldırının görüntüleri Husiler tarafından yayınlandı. Videoda Husiler'denbirinin telsizle gemidekilere kaçmaları için izin verdiği duyuluyor. Ancak kaç kişinin gerçekten kaçabildiği bilinmiyor. Başka görüntülerde gemide büyük patlamalar görülüyor ve dev gemi kısa sürede batıyor.

Pazar günü ise bir başka gemi olan "Magic Seas" da benzer şekilde hedef alındı ve batırıldı. Bu iki saldırı, Husilerin uzun süredir sessizliğini bozarak yeniden şiddet eylemlerine yöneldiğini gösteriyor.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Eternity C gemisinin sağ kurtulan bazı mürettebatının Husiler tarafından kaçırıldığını belirtti ve derhal serbest bırakılmalarını istedi.

Bu saldırılar, Kızıldeniz'deki güvenlik krizini yeniden gündeme getirdi.