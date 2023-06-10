Yemen'de çatışmalar nedeniyle çocuklar tedavi edilemiyor

Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle birçok aile sağlık hizmetlerine ulaşamazken, çocuklar tedavi edilemiyor. Muhammed Ahmed Ati, oğlu İbrahim'i tedavi ettirememenin çaresizliğiyle başa çıkmaya çalışıyor. Ülkede gıda ve ilaç fiyatlarının artması, sağlık kuruluşlarının kapanması, yeterli sağlık hizmetine ulaşılamaması Yemenli hastaları zor durumda bırakıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) mart ayında yaptığı açıklamada, Yemen'de sığınmacı çocukların durumunun büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirmişti.

Yemen'de uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle evini terk etmek zorunda kalarak Hacce kentindeki bir köye sığınan Muhammed Ahmed Ati, oğlu İbrahim'i tedavi ettirememenin çaresizliğiyle başa çıkmaya çalışıyor.

Yemen'de hükümetle İran destekli Husiler arasında 2014'ten bu yana devam eden iç savaş pek çok aileyi fakirlik ve açlık sorunlarıyla yüz yüze bırakırken, sağlık konusunda en basit ihtiyaçlarını bile karşılayamayacakları hale getirdi.

Ülkede gıda fiyatlarının yanı sıra ilaç fiyatlarının da artması, sağlık kuruluşlarının neredeyse yarısının kapanması, yeterli sağlık hizmetine ulaşılamaması Yemenli hastaları zor durumda bırakıyor. Anne babalar evlatlarını sağlığa kavuşturamamanın çaresizliğini yaşıyor.

Çatışmalar nedeniyle evini terk etmek zorunda kalarak Hacce kentindeki bir köye sığınan Yemenli Muhammed Ahmed Ati de çocuğunu tedavi ettiremeyen bu çaresiz babalardan biri.

AA muhabirine konuşan Ati, dört yıl önce yaşadıkları köy yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandığı için eşi ve 7 çocuğuyla evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ati, ailesiyle sağlık nedenlerinden ötürü yürüyemeyen oğlu İbrahim'i taşıyarak, 10 kilometre yürüdüklerini ve El-Cude köyüne sığındıklarını belirtti.

Oğlunun sırtında tümör bulunduğunu ayrıca altını ıslatma sorunu olduğunu aktaran Ati, üç yıldır yedi yaşındaki evladını tedavi ettirmek için çok borca girdiğini artık masrafları karşılayamadığını, onu sağlığına kavuşturamadığını dile getirdi.

Tedavi sürecini anlatan Ati, şunları söyledi:

"Tedavinin başında Sana'daki bir hastanede doktorlar, 4 yaşına girdiğinde iki ameliyat olması gerektiğini söyledi. Köyüme döndüğümde karpuz satarak tedavi masraflarını karşılamak için para kazanmaya çalıştım. Eşimin altınlarını sattık ve yaşını doldurması için beklemeye başladık."

O sene evleri ve tarlalarının, çatışmalar için sıcak temas noktasına dönüştüğünü, bu nedenle evlerini terk ettiklerini dile getiren Ati, "İmkansızlıklar nedeniyle çocuğumu tedavi ettirme umutlarım gittikçe yok oluyor." dedi.

Evimizden gülücükler eksildi

İbrahim'in annesi Fevziye de "Evimizden gülücükler eksildi. İbrahim için kalbim parçalanıyor. Yaşı ilerledikçe acıları da artıyor. Oğlum zorlukla hareket ediyor. Destek olmadan uzun süre ayakta duramıyor." ifadelerini kullandı.

Anne, "İbrahim, kardeşlerinden, arkadaşlarından uzakta vaktinin çoğunu sessiz sedasız yatağın kenarında geçiriyor." diye konuştu.

Oğlunun ağrıları arttığında onu taşıyarak bir kilometre uzaklıktaki sağlık merkezine yürüdüklerini söyleyen Fevziye, oğlu için tedavi yolları aradıklarını dile getirdi.

Yemen'de doktorlar da çaresiz

Hacce kentinin kuzeyindeki Midi ilçesindeki El-Cada Sağlık Merkezi'ndeki doktorlar, "İbrahim'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin zor birtakım hastalıklara yakalandıklarını ve kendilerine sağlık hizmeti veremediklerini" belirtti.

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce kentinde hükümetin kontrolü altındaki ilçelerde sığınmacıların bulunduğu 67 bölgede bulunan yerinden edilmiş bin 200'den fazla aile, insani yardımın olmaması nedeniyle çok zor yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) mart ayında yaptığı açıklamada, Yemen'de sığınmacı çocukların durumunun büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirmişti.

Ülkede 2,3 milyondan fazla çocuğun sağlık, beslenme, eğitim, korunma ve su ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli imkana sahip olmadığını aktaran UNICEF, beş yaşın altındaki 540 binden fazla çocuğun hayatlarını tehdit eden şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu ve her 10 dakikada bir önlenebilir nedenlerle bir çocuğun hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

UNICEF geçtiğimiz günlerde de Twitter'dan acil önlemler alınmadığı takdirde milyonlarca Yemenli çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.