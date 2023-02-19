Yardım için ülkemize gelen İsrail ekibinin, tarihi eseri yanlarında götürdüğü ortaya çıktı! Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'ndan açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok ülke gibi İsrail de arama kurtarma çalışmalarına destek olması için ülkemize bir ekip gönderdi.

ANTAKYA'DAKİ TARİHİ ESERİ İSRAİL'E GÖTÜRMÜŞLER

İsrail ekibi çalışmaların ardından ülkesine dönerken dikkat çeken bir olay ortaya çıktı. İsrailli ekiplerden biri olan ZAKA'nın Antakya Sinagogu'nda saklanan iki asırlık Ester Kitabı parşömenlerini ülkesine götürdüğü öğrenildi. Söz konusu haber ve tarihi eserin görüntüleri, ülke medyasındaki haberlerde de yer aldı.

"HAYATIMIN EN DUYGULANDIRICI ANLARINDAN BİRİYDİ"

Ynet ve The Jerusalem Post'un haberine göre Antakya'da yaşlı bir şahsın kendisine bu eseri verdiğini iddia eden ZAKA arama kurtarma kuvveti komutanı Binbaşı Haim Otmazgin, tarihi eseri gösterip, "On yıllardır ZAKA gönüllüsüyüm, bu hayatımın en duygulandırıcı anlarından biriydi. Depremle neredeyse yerle yeksan olduktan sonra bile böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve ve Antakya'daki Yahudi cemaatinin mirasının bozulmadan kalmasını sağlamaktan gerçekten onur duyuyorum" dedi.

TÜRK YAHUDİ TOPLUMU: ESER İSRAİL'DEN TESLİM ALINDI

Durumun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada birçok kişi tepkisini ortaya koydu. Türk Yahudi Toplumu (Türkiye Hahambaşılığı Vakfı) ise yazmayı İsrail'den geri aldıklarını ve Antakya Sinagogu'nun tadili sonrası yerine koyacaklarını açıkladı. Açıklamada, "İlgili Ester parşömeni İsrail'den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir. Saygılarımızla." ifadeleri yer aldı.