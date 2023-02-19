Yardım için ülkemize gelen İsrail ekibinin, tarihi eseri yanlarında götürdüğü ortaya çıktı! Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'ndan açıklama geldi
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Türkiye'yi vuran depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için ülkemize gelen İsrailli ekip ZAKA, yıkılan Antakya Sinagogu'nda bulunan tarihi Ester kitabını İsrail'e götürdü. ZAKA görevlisi yayına çıkıp yanlarında götürdükleri eseri TV'de gösterirken gelen tepkiler sonrası Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, "Ester parşömeni İsrail'den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir." açıklamasını yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok ülke gibi İsrail de arama kurtarma çalışmalarına destek olması için ülkemize bir ekip gönderdi.
İsrail ekibi çalışmaların ardından ülkesine dönerken dikkat çeken bir olay ortaya çıktı. İsrailli ekiplerden biri olan ZAKA'nın Antakya Sinagogu'nda saklanan iki asırlık Ester Kitabı parşömenlerini ülkesine götürdüğü öğrenildi. Söz konusu haber ve tarihi eserin görüntüleri, ülke medyasındaki haberlerde de yer aldı.
Ynet ve The Jerusalem Post'un haberine göre Antakya'da yaşlı bir şahsın kendisine bu eseri verdiğini iddia eden ZAKA arama kurtarma kuvveti komutanı Binbaşı Haim Otmazgin, tarihi eseri gösterip, "On yıllardır ZAKA gönüllüsüyüm, bu hayatımın en duygulandırıcı anlarından biriydi. Depremle neredeyse yerle yeksan olduktan sonra bile böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve ve Antakya'daki Yahudi cemaatinin mirasının bozulmadan kalmasını sağlamaktan gerçekten onur duyuyorum" dedi.
Durumun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada birçok kişi tepkisini ortaya koydu. Türk Yahudi Toplumu (Türkiye Hahambaşılığı Vakfı) ise yazmayı İsrail'den geri aldıklarını ve Antakya Sinagogu'nun tadili sonrası yerine koyacaklarını açıkladı. Açıklamada, "İlgili Ester parşömeni İsrail'den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir. Saygılarımızla." ifadeleri yer aldı.