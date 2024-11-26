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Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti

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Rusya'nın Saha Cumhuriyeti'nde yaşanan av olayı sosyal medyaya yansıdı. Tüfekle vurup yaraladıkları geyik, avcılardan birine saldırarak onu yere serdi. Diğer avcı korkudan müdahale edemedi. Avcının durumu hakkında bilgi verilmezken, uzmanlar yaralı hayvanların tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu. 2020'de ABD'de benzer olayda bir avcı ölmüştü.

Rusya'nın Saha Cumhuriyeti'nde bir av sırasında yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu. Avladıkları geyiği yaralayan avcılar, hayvanın beklenmedik saldırısıyla neye uğradıklarını şaşırdı.

Kar kaplı arazide yaşanan olayda iki avcı, tüfekleriyle geyiğe yaklaştı. Avcılardan biri ateş ederek geyiği yaraladı. Ancak ölümcül olmayan yara, geyiği saldırganlaştırdı. Yaralı hayvan aniden avcıya doğru koştu ve boynuzlarıyla saldırarak onu yere serdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, geyiğin avcıyı boynuzları ve toynaklarıyla ezdiği görülüyor. Diğer avcı, arkadaşını kurtarmak istese de geyiğin kendisine de saldırabileceği korkusuyla ateş edemedi. Araç içinden olayı kaydeden üçüncü kişi ise bağırarak geyiği korkutmaya çalıştı.

Yerel medya, avcının sağlık durumu hakkında bilgi vermedi. Ancak uzmanlar, yaralı yaban hayvanlarının kendilerini korumak için son derece saldırgan olabileceklerini belirtiyor.

Benzer bir olay 2020 yılında ABD'nin Oregon eyaletinde ölümle sonuçlanmıştı. 66 yaşındaki avcı Mark David, ok ve yayla yaraladığı geyik tarafından boynuzlanarak öldürülmüştü.

Yaralı geyik, avcıyı hastanelik etti

Yaralı geyik, avcıyı hastanelik etti

Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

ulan yazlkbe ne günahı var hayvanln

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıalpay eroglu:

hayvan intikamini almis

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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