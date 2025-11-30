Haberler

Yanan Kırklar Mescidi'nin yerine yenisi yapılacak

Yanan Kırklar Mescidi'nin yerine yenisi yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon-Bayburt sınırında 3 bin 100 rakımda bulunan ve 4 gün önce çıkan yangında kül olan Kırklar Dağı Mescidi'nin yerine yenisi yapılacak.

Trabzon- Bayburt sınırında yer alan ve yörede manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı Mescidi'nde 24 Kasım akşamı yangın çıktı. Çıkan yangında büyük bölümü ahşaptan oluşan tarihi mescid alevlere teslim olarak tamamen yandı.

3 BİN 140 RAKIMDA İNCELEME

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çıkan yangın sonucu tamamen kül olan 3 bin 140 rakımdaki Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Genç'e, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok eşlik etti.

Yanan Kırklar Mescidi'nin yerine yenisi yapılacak

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MANEVİ DEĞERE SAHİP"

Yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Başkan Genç, "Kırklar Mescidi'miz, Uzungöl'e bağlı, 3 bin 140 metre kodunda, cami ruhsatı olan en yüksek dini mekânlardan biri. Bizim için büyük bir manevi değere sahip. Burada geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangının ardından Sayın Valimizin öncülüğünde, iş insanlarımızın, Çaykara Kaymakamlığımızın ve belediyemizin desteğiyle hep birlikte buraya vaziyet etmek üzere geldik. "dedi.

Yanan Kırklar Mescidi'nin yerine yenisi yapılacak

"ÇOK KISA SÜREDE BU GÜZEL MEKÂNI YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Genç, sözlerine şu şekilde devam etti: "İnşallah çok kısa sürede, derneğimizle el ele vererek bu güzel mekânı yeniden ayağa kaldıracağız. Ay yıldızlı bayrağımızı tekrar göndere çekerek Türk-İslam nişanesi olan bu mescidi daha da güçlü haline kavuşturacağız. Duyarlı iş insanlarımızın da katkılarıyla bu süreci hızlıca sonuçlandıracağız"

Yanan Kırklar Mescidi'nin yerine yenisi yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören 'Hala ölmedin mi sen' diyor

Atlattığı badireler say say bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi" diyor
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.