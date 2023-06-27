Viyana'da Galiçya şehitleri anıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Merkez Mezarlığı'nda, Galiçya şehitleri, Kurban Bayramı arifesinde düzenlenen programla anıldı.

Programa katılan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, Viyana Merkez Mezarlığı'nda, Galiçya'da çarpışırken yaralanan ve tedavi için Avusturya'ya getirilen ancak daha sonra Hakk'ın rahmetine kavuşan 131 şehidin bulunduğunu hatırlattı.

Ceyhun, 1. Dünya Savaşı'nda Avusturya'yı hedef alan saldırılara karşı Galiçya cephesine yaklaşık 33 bin askerden oluşan 15. Kolordunun, Yakup Şevki Paşa komutasında sevk edildiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"16 Ağustos 1916'da cepheye ulaşan Türk askerleri, 12 ay boyunca Avusturyalı ve Alman askerlerle omuz omuza savaşmış, 12 bin şehit ve bundan daha fazla sayıda yaralı vermemize karşın Galiçya'yı fedakarca savunmuşlardır. Galiçya cephesi, topraklarımız dışında en çok şehit verdiğimiz cephe olmuştur. Osmanlı askerlerinin, Avusturya-Macaristan topraklarını kendi vatanlarıymış gibi savunmaları, yerli halk üzerinde büyük minnet duyguları uyandırmıştır."

Bayram kutlamalarının ve ziyaretlerinin, Türk milletinin kültüründeki önemine işaret eden Ceyhun, "İnsanların, geldikleri ülkenin kültür ve değerlerini kaybetmeden, tam tersine onlara sahip çıkarak, bulundukları topluma en iyi şekilde uyum sağlamalarının mümkün olduğuna inanıyoruz. Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın, kendi kültürlerinden ve dillerinden kopmadan, en iyi şekilde yetişmeleri, hem Avusturya için hem de ülkemiz için son derece önemlidir." diye konuştu.

Program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup duaların edilmesiyle son buldu.