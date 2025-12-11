Venezuela en yakın müttefikleri Rusya ve Çin tarafından terk mi edildi?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun gerçek dostlarının kim olduğunu sorgulaması anlaşılabilir bir durum.

Bir zamanlar son derece sağlam iki ana müttefiki olan Çin ve Rusya'yla durum giderek daha belirsiz hale geliyor.

Yıllarca her iki ülke de Venezuela'nın sosyalist hükümetini siyasi, mali ve askeri anlamda destekledi. Bu ilişki, Maduro'nun selefi olan eski devlet başkanı Hugo Chávez döneminde başladı.

Ancak uzmanlar, desteğin şu anda büyük ölçüde sembolik olduğunu, somut askeri veya mali yardım yerine, destek açıklamalarının yapıldığını söylüyor.

Bu değişim, ABD'nin nükleer enerjili bir denizaltı, casus uçakları ve yaklaşık 15 bin asker de dahil olmak üzere hava ve deniz kuvvetlerini Karayipler'e konuşlandırması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela hava sahasını tek taraflı olarak "tamamen kapalı" ilan etmesiyle eş zamanlı.

Trump ısrarla bunların uyuşturucu kaçakçılığına karşı yapıldığını savunuyor, ancak birçok uzman ve Maduro'nun kendisi de Washington'un gerçek amacının rejim değişikliği olduğuna inanıyor.

Peki, Venezuela devlet başkanının bu en çok ihtiyaç duyduğu anda Çin ve Rusya ile ne değişti?

Güçlü ittifak

Chávez 1999'da göreve geldiğinde, çok kutuplu bir dünya yaratma ve ABD'nin etkisine karşı koyma çabaları kapsamında Çin ve Rusya ile stratejik ittifaklar kurdu.

Bu bağlar, Maduro'nun seçimlerde hile iddialarıyla büyük bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya kaldığı 2019 yılında hayati bir önem taşıdı.

Hem Pekin hem de Moskova, kendisini geçici başkan ilan eden muhalefet lideri Juan Guaidó'yu tanımayı reddetti ve ekonomik ve askeri destek sağlamaya devam etti.

Şimdi Maduro yeni ve daha da ciddi bir krizle karşı karşıya kalırken, ne Çin ne de Rusya sahada somut bir destek gösterdi.

Ancak Washington Post'a göre, Venezuela lideri Ekim ayı sonunda her iki ülkeden de askeri yardım talebinde bulundu.

Gazetenin ele geçirdiği ABD hükümetine ait belgelere göre, Venezuela Rusya'dan Sukhoi savaş uçaklarının onarımı, radar sistemlerinin iyileştirilmesi ve füze temini için yardım istedi.

Ancak Moskova şu ana kadar herhangi bir somut yardımda bulunmadı, bunun yerine açıklamalarla yetindi.

Rus devlet haber ajansı Tass'a göre, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Kasım ayı başlarında Rusya'nın Venezuela ile "sürekli çalışma temasları" içinde olduğunu söyledi ve daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Aynı sıralarda Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakarova bir basın toplantısında "gerginliğin tırmanması daha da büyük sorunlara yol açar" dedi.

Tass haber ajansı daha sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riabkov'un Rusya'nın Venezuela ile "omuz omuza" olduğunu söylediğini bildirdi.

"Venezuela'yı birçok alanda destekliyoruz, onlar da bizi destekliyor" diyen yetkili, Trump yönetimini krizi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı.

Bu açıklamalar, Rusya'nın 2018'de yaptıklarıyla tezat oluşturuyor.

O dönemde ABD'nin hükümet kontrolündeki Ulusal Seçim Konseyi'nin açıkladığı, oylamayı Maduro'nun kazandığını söyleyen açıklamasını reddetmesinden sonra, Moskova Venezuela'ya 100'den fazla pilot ve askeri personel ile iki nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndermişti.

Peki ya Çin?

Washington Post ayrıca Maduro'nun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e "ABD ve Venezuela arasındaki gerginliğin tırmanmasına" karşı koymak için "genişletilmiş askeri işbirliği" talebinde bulunan bir mektup gönderdiğini yazdı.

Habere göre, Pekin'den Çin yapımı radar tespit sistemlerinin üretimini ve teslimatını hızlandırmasını da istedi.

Çin'in sağladığı finansman bir zamanlar Venezuela'nın kalkınmasında önemli bir rol oynuyordu. Çin-Latin Amerika Finans Veritabanı'na göre, 2005'ten 2022'ye kadar Latin Amerika'da Çin kredilerinden en çok yararlanan ülke Venezuela oldu.

ABD merkezli Dış İlişkiler Konseyi, Caracas'ın bu dönemde 60 milyar dolar civarında Çin kredisi aldığını tahmin ediyor. Bu da Çin'in bölgeye verdiği toplam kredinin %40'ından fazlasına denk geliyor.

Çin aynı zamanda Venezuela petrolünün başlıca alıcısı haline geldi.

Ancak tıpkı Moskova gibi Pekin de Venezuela'yı askeri olarak savunacağına dair hiçbir işaret vermedi.

Bunun yerine "dış müdahale" olarak adlandırdığı durumu kınadı ve itidal çağrısında bulundu. Ayrıca Latin Amerika'nın "barış bölgesi" olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Önceliklerde değişiklikler

Şili'deki Andrés Bello Üniversitesi Çin Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Fernando Reyes Matta, özellikle Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Venezuela'nın hem Pekin hem de Moskova için çok daha düşük öncelikli bir ülke haline geldiğini savunuyor.

Matta'ya göre "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve Çin'in Başkan Trump ile uluslararası alanda bir arada yaşama çabası göz önüne alındığında, bugün ne Rusya'nın ne de Çin'in Venezuela'yı savunmak için tüm güçleriyle harekete geçmesinin bir nedeni yok".

Rusya 2022'de Ukrayna işgalinden bu yana çatışmaya muazzam kaynaklar aktararak hem mali hem de askeri gücünü zorladı.

Aynı zamanda Batı'nın kapsamlı yaptırımlarıyla da karşı karşıya kaldı.

Kolombiya'daki Icesi Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Laboratuvarı (PoInt) Direktörü Prof. Vladimir Rouvinski, bunun daha önce Kremlin'in desteğinden yararlanan müttefikler için daha az kaynak anlamına geldiğini söylüyor.

Moskova'nın Ortadoğu'daki müttefikleri Suriye ve İran da benzer bir kaderle karşı karşıya kaldı.

Rouvinski "Rusya, maruz kaldığı yaptırımlardan daha fazlasını alma riskini göze almayacak ve Çin de Maduro'yu savunduğu için daha fazla gümrük vergisi uygulanması riskini göze almayacak" diye ekliyor.

Uzmanlar ayrıca, Maduro'yu savunmanın Çin için daha fazla risk taşıdığını ve bunun Pekin ile Washington arasında son dönemde elde edilen diplomatik kazanımları tehlikeye atabileceğini, ideolojik uyumun ötesinde ise pek bir şey sunmadığını belirtiyor.

Trump'ın birçok ülkeye gümrük vergisi uygulaması nedeniyle ABD-Çin ilişkileri gergin durumda.

Ancak Trump ve Çin lideri Şi arasında Ekim ayı sonlarında Güney Kore'de gerçekleşen ve her iki tarafça da olumlu olarak nitelendirilen görüşme, yeni anlaşmaların önünü açtı.

ABD daha sonra bazı fentanil bağlantılı Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini %20'den %10'a indirmeyi kabul etti, ancak diğer gümrük vergilerinin çoğu hala yürürlükte.

Uzmanlara göre Venezuela'nın ekonomik çöküşü ve petrol endüstrisindeki bozulma, Çin'in desteğini daha da azalttı.

Pekin son yıllarda yeni kredileri azalttı ve şu anda asıl olarak geçmişteki kredileri geri almaya odaklanmış durumda.

Profesör Rouvinski "Bence Çin, Maduro'nun yerini alacak herhangi bir hükümetle müzakere etmeye istekli ve Maduro'yu şu anda çok güçlü bir şekilde desteklemenin rejim düştüğünde olumsuz sonuçlar doğurabileceğine inanıyor" diyor.

'Maduro yalnız'

Her iki uzman da başka bir unsur olarak Venezuela'daki iç duruma işaret ediyor.

Profesör Reyes Matta, "İki ülkenin de iç desteği bu kadar az olan bir rejimi desteklemeye istekli olduğunu düşünmüyorum" diyor.

"Dahası, hem Rusya hem de Çin, son başkanlık seçimlerinde çok açık bir şekilde hile yapıldığını biliyor" diye ekliyor.

Temmuz 2024'te yapılan seçimlere ciddi usulsüzlük iddiaları damgasını vurdu.

Hükümet yanlılarının çoğunlukta olduğu Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Maduro'yu galip ilan etti ama önceki seçimlerin aksine ayrıntılı sonuçlar açıklamadı.

Nobel ödüllü María Corina Machado'nun önderliğindeki muhalefet, seçimi aslında muhalif aday Edmundo González'in kazandığını gösteren seçim kayıtlarını yayınlamıştı.

Profesör Rouvinski, "Bu sefer Maduro tamamen yalnız" diyor ve Maduro'nun zamanının "tükenmekte" olduğuna inandığını belirtiyor.

"Rusya ve Çin, ABD'nin müdahalesini eleştirmeye devam edebilir, ancak daha ileri gitmeye istekli değiller. Retorik açıklamaların ötesinde, geeçmişte sahip olduğu destek yok."

Katkıda bulunan: BBC Global Journalism

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.