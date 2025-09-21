Venezuela, ABD Tehditlerine Karşı Askeri Tatbikatlar Düzenliyor

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı, "ABD'ye zorla gönderilen mahkumları geri almamakla" tehdit ederken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro halkı, yedek askerler, milisler ve sivilleri kapsayan askeri tatbikatlara katılmaya çağırdı. Trump'ın ifadelerinden sonra Venezuela'nın başkenti Karakas'ta sivillere bir günlük askeri eğitim düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Venezuela'yı "ABD'ye zorla gönderilen" göçmenleri geri almaması durumunda "hesaplanamaz" sonuçlarla tehdit etti. Trump, "Venezuela'nın, ABD'ye zorla gönderilen tüm mahkumları ve akıl hastanesindeki insanları derhal kabul etmesini istiyoruz. Binlerce insan, bu 'canavarlar' tarafından ciddi şekilde yaralandı ve hatta öldü. Onları derhal ülkemizden çıkarın, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz olacak" dedi.

Venezuela ise 19 Eylül Cuma günü ABD'yi Karayipler'de "ilan edilmemiş bir savaş" yürütmekle suçlayarak, son haftalarda teknelerde öldürülen ondan fazla sözde uyuşturucu kaçakçısını hedef alan ABD saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması talep etti.

Washington ise daha öncesinde, Venezuela kıyılarının uluslararası sularına savaş gemileri de konuşlandırarak, uyuşturucu karşıtı operasyon olarak adlandırdığı görev kapsamında Porto Riko'ya F-35 savaş uçakları göndermişti.

Kışlalar halka gidiyor" sloganı

ABD'nin, Karayipler'de büyük bir deniz gücü konuşlandırması, ABD'nin Venezuela topraklarına saldırmayı planladığı endişelerini artırdı. Bunun üzerine Venezuela, Trump'ın tehditleri ve ABD'nin Karayipler'deki konuşlandırması karşısında dün ülkedeki siviller için bir günlük askeri eğitim düzenledi.

Karakas'ın Petare mahallesinde, ana cadde silah kullanımı ve diğer "devrimci direniş" taktikleri hakkında mini kurslar için bir günlüğüne kapatıldı. Askerler, gönüllüleri 30 kişilik gruplar halinde maske takma, temel ilk yardım ve "ideolojik düşünce" gibi konularda eğitti. San Cristobal ve Barinas'ın da aralarında bulunduğu başka şehirlerde de benzer eğitimlerin verildiği, ancak katılımın çok yüksek olmadığı bildirildi.

Tatbikatlar, "Kışlalar halka gidiyor" sloganıyla gerçekleştirildi. Maduro, yaptığı açıklamada, Venezuelıların egemenliklerini koruma konusunda ABD'den gelen tehditlere karşı daha önce hiç olmadığı kadar birleştiğini savundu ve halkın bu tatbikatlarla "emperyal tehditlere karşı durma kararlılığını" gösterdiğini ifade etti.

Maduro'dan sivillere çağrı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Eylül Perşembe günü ülke genelindeki yedek askerleri, milis güçleri ve gençleri kışlalarda düzenlenen atış eğitimlerine davet etmişti. Maduro, "sivillerin de katılımına açık askeri tatbikatlar yapılacağını" açıklayarak, "askerlerin işçi mahallelerine gönderileceğini ve halka silah kullanımını öğretmelerinin sağlanacağını" belirtmişti.

Milisler konuşlandırıldı

Ayrıca Venezuela yerel basınında yer alan haberlerde, Bolivarcı Milislerin başkent Karakas ve diğer bölgelerde konuşlandırıldığı aktarıldı. ABD medyası ise bazı sivillerin milislere katılmak üzere başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Venezuelalı yetkililer, bu adımın "ABD'den gelen tehditlere karşı kapsamlı savunma" amacı taşıdığını belirtirken, hükümetin üst düzey isimlerinden Diosdado Cabello da ülkenin her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu dile getirdi.