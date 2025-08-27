Venedik Film Festivali, Gazze tartışmalarıyla başlıyor

Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Venedik Film Festivali Gazze'de savaş tartışmaları eşliğinde başlıyor.

Bu yıl 82'nci kez düzenlenen dünyanın en eski film festivali, 27 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Venedik kentindeki Lido adasında yapılıyor.

Çeşitli kategorilerde 65 ülkeden yapımların yer aldığı festivalde jeopolitik gelişmelerin yansımaları da görülüyor.

Bunların başında, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik daha güçlü ses çıkarılması ve İsrail'in politikalarına destek verdikleri gerekçesiyle bazı oyuncuların boykot edilmesi çağrıları geliyor.

Festivalin başlamasına birkaç gün kala, aralarında ünlü yıldızların da yer aldığı yüzlerce sinema sektörü çalışanı bu taleplerle bir açık mektup yayımladı.

Venice4Palestine (Filistin İçin Venedik) adıyla kurulan grup 24 Ağustos'ta yayımladığı açık mektupla organizatörlere, "Gazze'de devam eden soykırımı ve İsrail hükümeti ile ordusu tarafından Filistin genelinde gerçekleştirilen etnik temizliği kınamak konusunda daha cesur ve net olma" çağrısında bulundu.

İsrail soykırım iddialarını bugüne kadar kesin bir dille reddederek yaşananlar için Hamas'ı suçladı.

1500'ün üzerindeki imzacı arasında Ferzan Özpetek, Marco Bellocchio, Alba ve Alice Rohrwacher, Matteo Garrone gibi İtalya sinema dünyasının tanınmış isimlerinin yanı sıra Ken Loach, Abel Ferrara gibi İtalya dışından isimler de bulunuyor.

Açık mektupta, film festivalinin "boş bir vitrine dönüşmesini" önlemek için kültür ve medya dünyasına, etkinlik boyunca görünürlüklerini bu konuda ses çıkarmak amacıyla kullanmaları çağrısı yapılıyor.

İtalya basınında ses getiren bu açık mektup sonrası Venedik Film Festivali'ni organize eden Bienal yönetiminden bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Bienal ve festival, tarihleri ??boyunca toplumun ve dünyanın karşı karşıya olduğu en acil sorunlara karşı açık tartışma ve duyarlılık mekanları olmuştur" denildi.

Bienal yönetimi, Venedik Film Festivali'nde bu yıl yarışan filmler arasında, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın "The Voice of Hind Rajab" (Hind Rajab'ın Sesi) filminin de yer almasını bu tutuma örnek olarak gösterdi.

Film, Ocak 2024'te Gazze'de İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab'ın hikayesine odaklanıyor.

'Gerard Butler ve Gal Gadot gelmesin'

Venice4Palestine grubu daha sonra imzasız olarak başka bir çağrıda daha bulundu.

Pazar günü yayımlanan bu metinde, "Gerard Butler, Gal Gadot ve soykırımı alenen ve aktif olarak destekleyen tüm sanatçı ve ünlülere Venedik Film Festivali'ne katılım davetinin geri çekilmesini talep ediyoruz. Bunun yerine, bu alanın Filistin bayrağıyla kırmızı halıda yürümesi için bir heyete tahsis edilmesini istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Gal Gadot ve Gerard Butler, festivale yarışma dışı katılan "In the Hand of Dante" (Dante'nin elinde) isimli filmde rol alıyor.

İtalya basınına göre bu iki ismin hedef alınmasının nedenleri arasında, Butler'ın 2018 yılında İsrail ordusuna destek amacıyla düzenlenen bir bağış toplama etkinliğine katılması var.

İsrail kökenli Gadot'un ise ülkesinin silahlı kuvvetlerinde görev almış olması ve 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası İsrail'e destek vermesi de tepkilere gerekçe olarak gösteriliyor.

Gadot, tepki gören açıklamalarının ardından Mart ayında verdiği bir röportajda, rehineleri savunduğunu söylemişti.

"Herkesin iyi bir yaşam ve refah içinde olmasını, çocuklarını güvenli bir ortamda yetiştirebilmelerini istiyorum" diye eklemişti.

Venice4Palestine grubu 30 Ağustos Cumartesi günü festivalin düzenlendiği Lido adasında Filistin'e destek gösterisi de planlıyor.

İsrail'in İtalya Büyükelçisi ise ülkesine yönelik tepkilere karşılık olarak, Venedik Film Festivali gibi bir kültür etkinliğinin "nefret megafonu değil köprü olması gerektiğini" söyledi.

Büyükelçi Jonathan Peled "Sinema dünyasının önde gelen isimlerinin, Venedik Film Festivali'nin prestijini İsrail'e karşı tek taraflı suçlamalarda bulunmak için kullandığını görmek endişe verici" dedi.

Venedik Film Festivali 27 Ağustos Çarşamba akşamı, Francis Ford Coppola tarafından Alman yönetmen Werner Herzog'a Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan ödülünün takdim edileceği açılış töreniyle başlayacak.

Festival 6 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

Festivalde bu yıl 21 film, büyük ödül Altın Aslan için yarışıyor. Ana yarışma dışı kategorilerde ise 70 uzun metrajlı film daha bulunuyor.

Bu yıl ana yarışmada Türkiye'den herhangi bir film yok, ancak yarışma dışı kategorideki "Boşluğa Vaaz" (yönetmen Hilal Baydarov) ile, Ufuklar (Orizzonti) seçkisinde yarışan "İlahi Komedya" (Ali Asgari) filmlerinin yapımcı ülkeleri arasında Türkiye de yer alıyor.

Ana yarışmada merakla beklenen yapımlar arasında, Fransız yönetmen Olivier Assayas imzalı, Vladimir Putin'in Rusya'daki iktidarına odaklanan aynı isimli kitaptan uyarlanan "Le Mage du Kremlin" (Kremlin Büyücüsü) de yer alıyor.

"The Hurt Locker" (2008) filmiyle Oscar kazanan ilk kadın yönetmen olan Kathryn Bigelow'un yeni filmi "A House of Dynamite" (Dinamit Evi) de yarışmada.

Altın Aslan için yarışacak diğer filmler arasında Guillermo del Toro'nun "Frankenstein"ı, François Ozon'un Albert Camus'nün eserinden uyarladığı "Yabancı" da yer alıyor.