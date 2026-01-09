Veliaht Prens Muhammed el-Senussi'nin destekçileri Trablus'ta yürüyüş düzenledi

Libya bağımsızlığının 74. yıldönümünden birkaç gün sonra 29 Aralık'ta Veliaht Prens Muhammed El-Senussi Libya'nın geleceğinin temelleri olarak birlik, anayasal meşruiyet ve kapsayıcı sivil katılımı yeniden teyit eden bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Artan sivil katılım ortamında gerçekleşen bu konuşmayı, 3 Ocak'ta söz konusu ilkelere kamuoyu desteğini ifade eden bir gençlik mobilizasyonu izledi.

Konuşma geleneksel olarak 24 Aralık'ta kutlanan Bağımsızlık Günü'nden kısa bir süre sonra Türkiye'de askeri lider Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ın vefatı üzerine ilan edilen ulusal yas nedeniyle gerçekleştirildi. Veliaht Prens, konuşmasında Libya'nın kuruluş anının egemenlik ve ortak ulusal amaç temelinde şekillendiğini hatırlatarak, ülkenin mevcut sorunlarının geçici ya da parçalı düzenlemelerle değil, meşruiyete ve ulusal uzlaşıya dayalı çözümler gerektirdiğini vurguladı.

Genç Libyalıların rolüne özellikle dikkat çeken Veliaht Prens onları barışçıl, örgütlü ve sorumlu sivil katılım yoluyla devletin yeniden inşasında vazgeçilmez ortaklar olarak tanımladı. Genç nesillerin kamusal yaşama anlamlı biçimde dahil edilmediği bir ortamda kalıcı istikrarın sağlanamayacağını ifade etti.

Konuşmadan sonraki günlerde genç Libyalılar anayasal meşruiyet ve ulusal birlik temasını merkezine alan Trablus'ta koordineli bir yürüyüş düzenledi. Organizatörler yürüyüşe katılma isteğinin fiilen katılabilenlerin çok ötesine geçtiğini belirterek barışçıl siyasi destek ifadelerini susturmaya ya da dar bir alana hapsetmeye yönelik bazı çabaların Libya'nın diyalog, kapsayıcılık ve ulusal uzlaşı yönündeki beyan edilmiş taahhütleriyle doğrudan çeliştiği uyarısında bulundu.

Katılımcılar, ulusal birlik, 1951 Bağımsızlık Anayasası ve bu anayasanın tesis ettiği anayasal monarşiye atıfta bulunan mesajlar taşıdı. Yürüyüş Veliaht Prens Muhammed el-Senussi'nin hukuka uygun ve yapıcı sivil katılım çağrısına doğrudan bir yanıt olarak çerçevelendi.

Bu mobilizasyon son haftalarda gerçekleştirilen bir dizi büyük sivil toplantının ardından geldi. 15 Kasım'da yaklaşık bin Libyalı anayasal meşruiyet ve ulusal bütünlüğe odaklanan ve son yılların en büyük kamusal forumlarından biri olan Ulusal Birlik ve Barış Toplantısı'na katıldı. Bunu 22 Kasım'da ulusal kadın konferansı ve 4 Aralık'ta gençlik konferansı izledi. Bu toplantılarda katılımcılar yönetişim, kimlik ve devletin geleceğini tartıştı ve 1951 Anayasası ile anayasal monarşiyi birleştirici bir ulusal çerçeve olarak desteklerini ifade etti.

Bu gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde kendiliğinden ortaya çıkmış bir gösteriden ziyade süreklilik arz eden ve örgütlü bir sivil sürece işaret etmektedir. Organizatörler Bağımsızlık Günü mobilizasyonunun, özellikle uzun süreli istikrarsızlık, ekonomik zorluklar ve kurumsal aşınma ortamında büyümüş gençler arasında sivil toplum genelinde zaten oluşmakta olan bir mutabakatı görünür kılmayı amaçladığını ifade etti.

Veliaht Prens konuşmasında Libya'nın kurucu anayasal düzeninin zor koşullar altında tesis edilmesine rağmen hukuka ve ulusal kurumlara dayalı işleyen bir devlet yaratmayı başardığını hatırlattı. Birleşmiş Milletler gözetiminde hazırlanan 1951 Anayasası'nın anayasal monarşiye sahip parlamenter bir demokrasi kurduğunu medeni ve siyasi hakları güvence altına aldığını, İsviçre dahil bazı Avrupa ülkelerinden daha erken bir tarihte kadınlara siyasi haklar tanıdığını, ayrıca dini ve etnik azınlıklar için koruma sağladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde danışılan anayasa uzmanları da dahil olmak üzere hukukçular, 1951 Anayasası'nın hiçbir zaman hukuka uygun bir ulusal süreçle resmen yürürlükten kaldırılmadığını belirtmektedir. 1969 darbesinin ardından askıya alınmış olmasına rağmen meşru hukuki mekanizmalarla kabul edilmiş yeni bir anayasa ile değiştirilmemiş olması birçok kişi tarafından onu Libya'nın tek geçerli anayasal referansı olarak görülmesine yol açmaktadır.

Gençlik organizatörleri adına konuşan Ahmed Bayoud şu ifadeleri kullandı: "Birçok genç Libyalı için bu tartışma, bir zamanlar düzen ve yön sağlayan anayasal bir çerçevenin yeniden tesis edilmesiyle ilgilidir. Bu, işleyen kurumlara, saygı duyulan yasalara ve vatandaşlarına hizmet eden bir devlete duyulan özlemi yansıtmaktadır."

Bir diğer gençlik organizatörü Ahmed Nbia ise şunları ekledi: "Anayasal monarşi kişilerle ilgili değildir. Yapı ve dengeyle ilgilidir. Kurumların rekabet ve hizipleşmenin üzerinde işlemesine imkân tanır ki bu da devlete olan güvenin yeniden inşası için hayati önemdedir."

Gelişmeler bölgesel gözlemciler tarafından yakından takip edilmektedir. Gözlemciler, barışçıl sivil ifadelerin sınırlandırılmasının altta yatan desteği azaltmadığını aksine diyalog ve katılım için hukuka uygun alanların genişletilmesinin önemini ortaya koyduğunu belirtmektedir.

Libya nüfusunun yarısından fazlasının 30 yaşın altında olması gençlik katılımını ülkenin sivil yaşamının belirleyici bir unsuru hâline getirmiştir. Birçok genç Libyalı işsizlik, kamu hizmetlerindeki gerileme ve geleceğe dair belirsizliklerle karşı karşıya kalmakta ve bu durum kısa vadeli siyasi düzenlemeler yerine uzun vadeli kurumsal çözümler yönündeki çağrıları güçlendirmektedir.

Organizatörler kalıcı uzlaşının yalnızca ilkesel diyalogla değil özellikle gençler olmak üzere vatandaşların anayasal yolları barışçıl ve açık biçimde destekleyebilme imkânına fiilen sahip olmalarıyla mümkün olacağını ifade ettiler.

Önümüzdeki haftalarda gençlik ve sivil toplum gruplarının ulusal diyalog çerçevesinde katılımını sürdürmesiyle birlikte yeni sivil girişimlerin hayata geçirilmesi beklenmektedir.