Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Güncelleme:
Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkin film yıldızı Devyn Michaels, eski kocasını kafasını keserek öldürmekten mahkûm edildi. Olayın en şaşırtıcı yönü, Michaels'ın cinayeti işlerken, eski kocasının yetişkin oğlu ile gizlice evli olmasıydı. Cinayetin arkasında kıskançlık olduğu belirtildi. Willette, kısa süre önce çocuklarının velayetini tek başına almıştı.

  • Devyn Michaels, eski kocası Johnathan Willette'i kafasını keserek öldürmekten mahkum edildi.
  • Devyn Michaels, cinayet sırasında eski kocasının yetişkin oğlu Deviere Willette ile gizlice evliydi.
  • Devyn Michaels'ın cezası 8 Ocak'ta belirlenecek ve ömür boyu hapis cezası alabilir.

Ameirka Birlşik Devletleri Las Vegas'ta yaşanan korkunç bir olayda, yetişkin film yıldızı Devyn Michaels, eski kocasını kafasını keserek öldürmekten mahkûm edildi. Olayın en şaşırtıcı yönü, Michaels'ın cinayeti işlerken, eski kocasının yetişkin oğlu ile gizlice evli olmasıydı.

Michaels'ın kurbanı, 46 yaşındaki eski kocası ve emlakçı Johnathan Willette'di. 6 Ağustos 2023'te Willette'in kafası kesilmiş, kimyasal maddelerle dolu ve battaniyelere sarılmış bedeni, Henderson'daki evinde bulundu. Dehşet verici şekilde, Willette'in başı hâlâ bulunamadı. Cesedi, Willette'in annesi fark etti ve annesi, oğlunu kanlar içinde battaniyelere sarılı olarak buldu.

Savcılar, cinayetin arkasında kıskançlık olduğunu belirtti. Willette, kısa süre önce çocuklarının velayetini tek başına almıştı. Cinayetin işlendiği dönemde ise Willette, Michaels ve oğlu ile birlikte yaşamaya dönmeyi planlıyordu. Mahkeme sırasında savcı John Giordani, jüriye "Hazır olun, çünkü bu olay oldukça şok edici" dedi ve cinayet mahallinden fotoğraflar gösterdi.

Polis mülakatlarına göre Michaels, Willette'i masaj yaparken "mumluk gibi bir cisimle" vurduğunu söyledi. "Hiçbir şey söylemedi, artık hareket etmiyordu" dedi. Yetkililer, Michaels'ın daha sonra eski kocasının kafasını kesip çamaşır sepetine koyduğunu, evine götürdüğünü ve mahalledeki bir çöp kutusuna attığını belirtti. Hatta o sırada çöp kamyonu yanına geldiğinde Michaels'ın "O gitti, bye-bye" dediği aktarıldı.

Olay, aynı zamanda karmaşık bir aile üçgenini ortaya çıkardı. Michaels, Willette ile 2012'de evlenmiş, 2018'de boşanmış ve daha sonra Willette'in yetişkin oğlu Deviere Willette, 29 ile "kolaylık evliliği" yapmıştı. Deviere, mahkemede babasının öldürülmesinde herhangi bir rolü olmadığını belirtti.

Savcı Brittni Griffith, Michaels'ın amacının Willette'i tamamen ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı: "Gerçek şu ki, Devyn Michaels üzerindeki baskı artıyordu ve kendi kurduğu fantezi dünyası çökmek üzereydi." Cinayette kullanılan silah veya kesici aletler ise hiçbir zaman bulunamadı. Michaels'ın avukatları, Willette gibi bir adamın kafasının kesilmesinin fiziksel olarak imkânsız olduğunu savundu ve cinayet anına tanık olacak kimsenin olmadığını belirtti.

Dava, Michaels'ın daha önceki yasal durum değişikliğiyle de gündeme geldi. Geçen yıl ikinci derece cinayetten suçlu olduğunu kabul etmiş ve 15 yıl sonra şartlı tahliye olabileceği bir anlaşmaya varmıştı. Ancak bu yaz, cezai duruşmada suçsuz olduğunu iddia ederek anlaşmayı iptal etti ve dava mahkemeye taşındı. Daha önce polise, Willette'i yalnızca "yoldan çekip çocuklarla ilgili planlarını yapmak" için yaralamak istediğini söylediği aktarıldı.

Mahkemede Michaels, "Şu anda ailemde kimse benim masum olduğuma inanmıyor… Ama bunu kanıtlayabilirim ve durmayacağım" dedi.

Michaels'ın cezası 8 Ocak'ta belli olacak. Şartlı tahliye ile ya da olmadan ömür boyu hapis cezası alabilir. Savcılar, idam cezası talep etmeyeceklerini açıkladı.

Bu dava, cinayetin vahşeti ve sıra dışı aile ilişkileri nedeniyle ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Olay, kıskançlık ve takıntının aile içi ilişkilerde ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

