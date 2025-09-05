Ünlü zincir market raflarında yer alan tavuk ürününü geri çağırdı

İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Tesco, gıda güvenliği gerekçesiyle kendi markasına ait bir ürünü acil olarak geri çağırma kararı aldı. Şirketin açıklamasına göre, 650 gramlık "Kızarmış Tikka Tavuk" paketlerinde, ambalajda belirtilmeyen alerjen kalıntılarına rastlandı.

YUMURTA VE HARDAL KALINTISI ŞÜPHESİ

Uzman kontrolleri sırasında, ürünün içerisinde iz miktarda yumurta ve hardal bulunduğu tespit edildi. Ancak bu içerikler, ürün ambalajında alerjen uyarısı olarak belirtilmemişti. Bu durum, özellikle ilgili alerjilere sahip tüketiciler açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için, ürün raflardan toplatılması kararı alındı.

SADECE BELİRLİ BİR PARTİ ETKİLENİYOR

Geri çağırma kararı, yalnızca son kullanma tarihi 7 Eylül olan ürün partisi için geçerli olacak. Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan duyuruda, söz konusu son kullanma tarihine sahip tüketicilerin paketi açmamaları ve tüketmemeleri gerektiği açıkça vurgulandı.

FİŞ ŞARTI YOK, ÜCRET İADESİ VAR

Daily Mail'in aktardığı habere göre Tesco, müşterilerin ürünü isterlerse fiş göstermeden herhangi bir şubelerine iade edebileceğini ve ürün bedelinin tamamının geri ödeneceğini belirtti.

TÜKETİCİLERE ÖZÜR VE BİLGİLENDİRME

Ayrıca market zinciri, yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilerden özür dilediğini belirtti ve geri çağırma sürecinin tüm satış noktalarında açıkça duyurulacağını da ifade etti.

ALERJİSİ OLANLAR İÇİN HAYATİ TEHLİKE

Gıda güvenliği uzmanları, özellikle alerjisi olan bireyler için bu tür hatalı etiketlemelerin büyük tehlike oluşturduğunu belirtiyor. Yumurta alerjisi olan kişilerde kurdeşen, solunum problemleri ve sindirim sorunları görülürken; hardal alerjisi olan bireylerde de mide ağrısı, şişlik ve cilt reaksiyonları gibi semptomlar ortaya çıkabiliyor.